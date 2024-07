Friss hírek érkeztek a rákkal diagnosztizált yorki hercegnéről

A 35 éves hercegnő azt mondta az édesanyjára, hogy egyszerűen mindig inspiráló, az élet kihívásaira pozitívan reagál - írja a Mirror.

Az anyukám mindig inspirál engem. Ő egy olyan ember, akit, ha az élet valami nagyon nehéz helyzet elé állít, akkor is az örömet választja.

"Azt hiszem, amin keresztülment tavaly, az sokakat arra késztetett, hogy megvizsgáltassák magukat. Ő pedig meggyógyult, és ez egyszerűen csodálatos! Szeretek tőle tanulni minden egyes nap, az ő mottója az, hogy mindegy, min mész át, válaszd az örömet és a szeretetet, kedvességet!" - mondta Beatrix hercegnő.

A 64 éves yorki hercegné a közelmúltban mell- és bőrrákkal is megküzdött. Miután egy vizsgálat során emlőrákkal diagnosztizálták, meg kellett műteni. Alig pár hónappal később már melanómával kellett szembenéznie.

Beatrix egy rendezvényen szólalt meg, ahol egy új képet mutattak be Károly királyról. Az uralkodó az alkotáson napszemüvegben vezet egy Bentley-t, aminek az oldalára az van írva, hogy "élvezd az utat".

A képen Anglia két része egyesül: a Bentley és a király

- mondta a Mr. Brainwash néven alkotó művész az OK!-nak. Arra a kérdésre, hogy a király-e a kedvence a királyi családban, ezt mondta: "Mondjuk egy kedvenc, nem tudom, de ő a király, és ezt tiszteletben kell tartani." A francia művész a néhai II. Erzsébet tiszteletére is készített egy képet.

Sarah Ferguson egyébkénet András yorki herceg felesége volt, Vilmos herceg és Katalin hercegné esküvőjére azonban már nem hívták el. 2022-ben Magyarországra látogatott, bemutatta a könyvét és őszintén beszélt a királyi családban töltött éveiről is.

Jelenleg Katalin hercegné és Károly király is gyógyulnak, mindkettőjüknél rákot diagnosztizáltak. Vilmos felesége nemrég arról számolt be, hogy jól halad a kemoterápiás kezelése, de még nincs túl a betegségen, és a gyógykezelés várhatóan néhány hónapig még eltart. Az uralkodó is pozitív a gyógyulását illetően, Kamilla királyné viszont sokat aggódik a férjéért.