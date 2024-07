Egy szélhámos terapeuta emberek százait csapta be ez Egyesült Államokban

A Brightside Health, egy San Franciscó-i cég, amely Amerika-szerte nyújt online pszichiátriai és egyéb terápiás foglalkozásokat. Peggy A. Randolph szociális munkást, aki korábban ennél a cégnél dolgozott, azzal vádolják, hogy segített feleségének abban, hogy online üléseken másnak adja magát és megtévvessze az embereket - áll a floridai egészségügyi minisztérium jelentésében.

A közelmúltban zárult vizsgálat szerint a házaspár összehangolt munkával csapta be a betegeket. Miközben a férfi személyesen kezelte a betegeket, a felesége a pácienseinek online tartott üléseket, ahol a férfinak adta ki magát. A csalásra azután derült fény, hogy a nő tavaly meghalt, és az egyik beteg rájött az átverésre.

A férj tagadja, hogy tudott volna a csalásról, azonban ő fizetést kapott az elvégzett online ülésekért is

- áll a jelentésben.

A vizsgálat szerint Randolphnak több száz ügyfélnek kellett volna online terápiát nyújtania, miközben 2021 januárjától 2023 februárjáig a Brightside Healthnek dolgozott. A cég belső vizsgálata azonban megállapította, hogy valójában a felesége volt az, aki az online üléseket tartotta. A férfi önként lemondott az engedélyeiről, így többé nem praktizálhat. Ez azt eredményezte, hogy az egészségügyi hivatalok leállították a vizsgálatokat - írja a CBS.

