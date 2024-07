Egy autó a tömegbe hajtott Szöulban, kilencen meghaltak

Egy hatvanas éveiben járó férfi hajtott kocsijával a megállóban várakozó gyalogosok közé. Legalább négy másik embert kórházba szállítottak.

A rendőrség közölte, hogy vizsgálják az esetet és figyelmeztettek, hogy a halálos áldozatok száma nőhet.

A helyi média szerint az autó rossz irányba hajtott, és két másik járműnek ütközött, mielőtt a gyalogosokkal érintkezett volna.

Rendőrök a Szöulban történt közlekedési baleset helyszínén 2024. július elsején

Fotó: MTI/EPA/YNA

A rendőrség szerint a baleset a szöuli városháza közelében lévő kereszteződésben történt. Az érintett sofőr, akit a helyszínen letartóztattak, állítólag azt mondta a rendőrségnek, hogy az autó hirtelen irányíthatatlanná vált.

Hat ember a helyszínen meghalt, míg három másik később halt bele sérüléseibe.

A Yonhap dél-koreai hírügynökség jelentése szerint a letartóztatott férfi 68 éves volt.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által nemrégiben készített, az ország közlekedésbiztonságáról szóló jelentés szerint az országban 50 kilométer/óra a sebességkorlátozás a városi bekötőutakon, lakott területen pedig 30 kilométer/óra a megengedett sebesség - írta a BBC.

Márciusban arról is írtunk, hogy emberek közé hajtott egy autó a lengyelországi Szczecin városában is, akkor többen megsérültek. A férfi keresztülhajtott a villamosra várakozó gyalogosokon egy Ford Focus típusú autóval, majd menekülés közben több autónak is nekiütközött. A férfit nem sokkal később elkapták. Úgy tudni, hogy a gázoló egy 33 éves férfi volt.

Több gyalogost gázolt el egy megrakott teherautó Passau belvárosában is decemberben. Egy nő meghalt, és a sofőrrel együtt összesen hat ember került kórházba. Egy szemtanú elmondta, hogy a piros, 7,5 tonnás teherautó átgázolt egy csoporton a járda közepén.

A libériai elnökválasztás győztesét ünneplő tömegbe hajtott Monroviában egy autós novemberben, sajtóértesülések szerint legalább 10 ember meghalt, 20-an megsebesültek. A sofőr motorbiciklin elmenekült.

Egy sofőr a tömegbe hajtott, hét ember pedig megsérült Manhattan belvárosában augusztusban is. Egy 29 éves New Jersey-i nőt őrizetbe vettek. Miután áthajtott a manhattani tömegen, a nő a Midtown alagúton át Queensbe tartott. Később három autóval karambolozott.