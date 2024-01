Moldova a továbbiakban is számít Magyarország támogatására az EU-integrációs folyamatban - mondta Dorin Recean moldovai kormányfő, miután csütörtökön Budapesten tárgyalt a magyar miniszterelnökkel.

Dorin Recean jelezte: várják, hogy Magyarország átvegye az EU soros elnökségét júliusban, és továbbiakban is számítanak Magyarország támogatására Moldova európai integrációja ügyében

.Megköszönte Orbán Viktor miniszterelnök és Novák Katalin köztársasági elnök támogatását Moldova EU-s tagságát illetően, illetve köszönetet mondott azért a lehetőségért is, hogy az uniós integráció elősegítése érdekében a Magyar Diplomáciai Akadémián fogadnak majd moldovai fiatalokat.

A moldovai miniszterelnök - aki a magyar befektetőket, üzletembereket látogatásra hívta Kisinyovba - úgy értékelt: a Magyarország és Moldova közötti kapcsolat óriási potenciállal rendelkezik az IT, a mezőgazdaság, az energia, a pénzügy és az infrastruktúra területén is.

Hozzátette, hogy a két ország között újrainduló légi összeköttetés nagymértékben hozzájárulhat országa gazdasági fellendüléséhez.Dorin Recean a magyar kormányfővel közös sajtónyilatkozatában szorgalmazta a Magyarország és Moldova közötti régiós együttműködést az energiaszektorban, jelezve, hogy a tárgyalásokon szó volt a gázszállítási lehetőségekről is.