Szoboszlaiék miatt megszállják a magyarok Köln városát

Amikor annak idején először száguldott be velem egy vonat kölni ultramodern állomásra a csarnok üvegtetején felnézve lenyűgöző látványban volt részem: a világ egyik legismertebb építménye döngölt a vonat ülésébe.

A kölni Dóm.

Mely 157 méteres magasságával a világ harmadik legmagasabb keresztény temploma.

Kölnbe érkezőknek kötelező megnézni a világ egyik legszebb templomát

Fotó: robertharding via AFP / robertharding via AFP/Gavin Hellier

A város focicsapatának, az 1. FC Kölnnek a címerében is szerepel a Dóm. Igaz ebben a címerben kicsit hangsúlyosabb a kabalakecske, de azért a csodás építmény is kivehető. Aki átutazik Kölnön annak is érdemes „kilépni” a vonatból egy órára, hogy megnézze a Dómot kívülről-belülről, de átszálló utasoknak kötelező.

Aki egy egész focimeccsnyi időt tölt a városban, az haza ne jöjjön úgy, hogy nem látta!

Mást egyébként csak akkor érdemes megnézni Kölnben, ha egy napnál többet van ott az ember. Mert a Dóm terétől induló sétálóutcától, meg az ott található megastore-októl a két Németország (és a magyar szocializmus) idején nyilván „elájultunk volna”, de ma már csak az tűnik fel, zajos és zsúfolt. Persze,

aki szeretné a sajtburgerét úgy megenni, hogy közben a kölni kabalakecske életnagyságú papírfigurája néz rá,

az keresse meg az Innenstadtban található 1. FC Köln ajándékboltot! Aki meg személyesen szeretne találkozni őfelségével, IX. Hennes-szel az menjen el az állatkertbe, ott tölti dolgos hétköznapjait a meccsnapokon a stadionban szurkoló kabalaállat. Nem nehéz megtalálni, a kölni állatkertben nem az oroszlánok, a zsiráfok, vagy az elefántok az elsőszámú látványosságok, hanem ő, a kecske.

Vajon kinek szurkol IX. Hennes a Magyarország-Svájcon?

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP/Verwendung weltweit

IX. Hennes-t csak azoknak érdemes meglátogatni, akik hosszabb időt töltenek a városban, ám félő, hogy nem lesz egyszerű elintézni az alattvalóinál, hogy öltöztessék őt magyar mezbe.

Akiknek három-négy szabad órájuk van, (és ezt nem Hennes-kecskére kívánják szánni), azok sétáljanak el a Dómtól a Rajna partján a Csokoládé Múzeumba (10-12 perc), mert ilyet nem sok helyen láthatnak.

Nemcsak gyerekeknek, és nemcsak „édesszájúaknak” ajánlott program,

bár tény: a vegetáriánusok sem biztos, hogy jól érzik magukat malac-, sertés-, és (bocsánat, Hennes!) kecskesültek társaságában. Azért van egy jópofa termék a múzeum ajándékboltjában az édességet elutasítóknak is: csokoládésör!