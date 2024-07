Az NSZK miután kikapott a csoportban az NDK-tól megnyerte a világbajnokságot

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az NSZK a fárasztó ágon érkező Hollandiát is legyőzte a fináléban, és története során másodszor lett világbajnok. Az első címét, 20 évvel korábban is úgy szerezte, hogy egy könnyebb ágon „sétált döntőbe” (Jugoszlávia és Ausztria legyőzésével), míg a nagy esélyes magyar válogatottnak a kor két nagy válogatottját, Brazíliát, és Uruguayt kellett legyőznie.

Az NSZK akkor is kikapott a csoportmeccsen a „gyengébb ágért”

Magyarországtól, bár ezt aligha tette szándékosan, még akkor sem, ha gyakorlatilag tartalék csapatával játszott a 8-3-on.

Ám ez egy másik történet, ahogy az 1986-os vb utolsó csoportmeccse is. Itt is érintett volt az NSZK, és a tét hasonló, mint 1974-ben. Dániával játszott a csoportkör utolsó találkozóján, és ez nemcsak neki volt utolsó, hanem ezzel zárult az akkor már 24 csapatos vb első fázisa. Vagyis 13 csapat már elfoglalta a helyét a legjobb 16 között, sőt tulajdonképpen 15, a kérdés csak az volt, hogy a „németes” kvartettből ki jut tovább a harmadik helyen. Illetve még az volt a (nem kevésbé érdekes) kérdés, hogy a meccs előtt már továbbjutó Dánia és az NSZK melyik ágra kerül.

A meccs győztesére a(z akkor is) bombaerős Spanyolország várt,

míg a vesztes Marokkóval játszhatott a nyolcaddöntőben, majd továbbjutás esetén az elődöntőért Mexikóval.

Nagyon nem volt azonos a csoportelsőre, és a másodikra váró feladat!

A németek ugyan nem ültek le Dánia ellen a fűbe 1986-ban, de a győzelemért nem tettek meg mindent

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP/usage worldwide, Verwendung weltweit

Dánia 2-0-ra nyert, majd a nyolcaddöntőben 5-1-re kapott ki Spanyolországtól (Emilio Butragueno négy gólt szerzett), és kiesett. A német válogatott 1-0-ra győzte le Marokkót, aztán 11-esekkel kiütötte Mexikót, és az elődöntőben 2-0-ra verte Franciaországot.

Majdnem két héttel tovább tartott neki a vb, mint a csoportban őt legyőző Dániának, és ezüstéremmel térhetett haza.

Kizárt, hogy a német focit jól ismerőknek nem jutottak eszükbe ezek az esetek, amikor az idei Európa-bajnokság csoportkörének utolsó fordulójában a 90. percben Svájc 1-0-ra vezetett a hivatalosan ma is NSZK-nak hívott válogatott ellen. Mert azon meccs előtt már mindenki tudta,

ha a németek nem kapnak ki, akkor a legjobb nyolc között Spanyolországgal találkoznak.

Azzal a válogatottal, mely a csoportkör során a legjobb benyomást tette a nézőkre. Továbbá azt is tudtuk, hogy Cristiano Ronaldo Portugliája is ezen az ágon lesz, és várható volt Franciaország és Hollandia közül is az egyik. Míg a mérkőzés vesztese könnyebb folytatásban reménykedett, és ez akkor is igaz, ha „benne volt a pakliban” a nyolcaddöntőben az Olaszország elleni mérkőzés. Viszont a címvédő olyan gyenge csapattal vett részt az Eb-n, amilyennel talán még soha egyetlen világversenyen sem.