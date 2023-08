Az évezred legjobb magyar szereplése női maratonban: Szabó Nóra emberfeletti teljesítménye az atlétikai vb-n

Az etióp Amane Beriso Shankule nyerte meg címvédő honfitársa, Gotytom Gebreslase előtt a női maratonfutást a budapesti atlétikai világbajnokságon, melyen Szabó Nóra kiemelkedő versenyzéssel az előkelő 24. helyen ért célba, Kovács-Garami Katalin pedig a 57. lett.

Szombat reggel 7 órakor 78 futó vágott neki a klasszikus, 42,195 kilométeres távnak, melyet a Budapest belvárosában (Andárssy út-Erzsébet tér-Akadémia-Lánchíd-Alagút-Attila út-Várkert bazár-Lánchíd-Andrássy út) kialakított 10 kilométeres körön kellett teljesíteni a mezőnynek.

A versenyt kifejezetten visszafogott tempóban kezdték a futók, és közel 15 kilométeren keresztül nem is sokat változott a helyzet. A magyar csúcstartó Szabó Nóra 13 kilométeren át a legjobbak csoportjában halad, sőt, az első rövid körben az élen is futott.

A verseny a 15 kilométer után kezdett megélénkülni, az élen ritmust váltottak a legjobbak, s a 20. kilométer végére már csak kevesebb mint húszan voltak az élbolyban. A folytatásban a négy fős etióp különítmény diktálta a tempót, folyamatosan gyorsultak és "szalámizták le" a bolyt, melyben 30 km-nél rajtuk kívül már csak két kenyai, egy-egy marokkói és izraeli futó maradt. A hetedik öt kilométert aztán egészen elképesztő tempóban, 16:09 perc alatt teljesítették, amivel mindenki mást, köztük az idei év legjobb idejével rendelkező kenyai Rosemary Wanjirut is leszakították.

Az etióp különversenyben a négyből előbb csak hárman maradtak, majd az utolsó körben, Pestről Budára haladva a Lánchídon Shankule honfitársait is maga mögött hagyta és az utolsó kilométereket magányosan futva 2:24:23 órával diadalmaskodott, tíz másodperccel megelőzve a tavaly Eugene-ben győztes Gebreslasét.

Az út mellett az idő előrehaladtával egyre több néző gyűlt össze és az atléták szinte a pálya minden pontjában óriási biztatásban részesültek, a célnál pedig nagy tömeg fogadta Shankuléékat és lehetett tanúja annak, hogy a teljes etióp sikert a marokkói Fatima Ezzahra Gardadi meghiúsította, miután kiváló erőbeosztással futva beért a harmadik helyre.

Szabó Nóra 30 kilométernél még a középmezőnyben volt, onnan viszont folyamatosan előzte meg az előtte futókat és végül 2:33:28 órás eredménnyel a 24. helyre ért fel.

"Megbeszéltem az edzőmmel, milyen tempóra állok be az elején, de egy kicsit megzavart, hogy senki nem jött velem, ezért nem is mertem annyira nyomni a tempót" - mondta az MTI-nek Szabó, majd arra is kitért, hogy bár féltávtól elkezdett előrébb lépni a mezőnyben, mégsem érzékelte a ritmusváltást.

"Néztem a kilométereket, de már nem tudtam se osztani, se szorozni, csak azt láttam, hogy folyamatosan előzőm az előttem lévőket" - fogalmazott, majd azt is elárulta, hogy az Alagút, majd a Lánchíd volt a legkritikusabb pontja a versenynek. - "A szurkolók fantasztikusak voltak. A versennyel összességében annyira nem vagyok elégedett, de majd átbeszélem az edzőmmel."

Kovács-Garami Katalin végig a saját tempójában futott, s a célba az 57. helyen ért be.



Eredmények:

női maraton, világbajnok:

Amane Beriso Shankule (Etiópia) 2:24:23 óra

2. Gotytom Gebreslase (Etióp) 2:24:34

3. Fatima Ezzahra Gardadi (Marokkó) 2:25:17

...24. Szabó Nóra 2:33:28

... Kovács-Garami Katalin 2:44:02