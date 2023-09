BL-győzelemre törne a világbajnok balátlövő a Győr női kézilabdacsapatában

A holland Kelly Dulfer személyében világbajnok balátlövőt igazol a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata.

A klub hétfői sajtóközleménye szerint a 29 esztendős játékos jövő nyáron csatlakozik a kerethez, szerződése három évre szól.



"Nagy reményeket fűzünk hozzá, hiszen személyében egy több poszton is világklasszis teljesítményre képes játékost igazoltunk. Védekezése magas szintű, remekül lát a pályán, a gyors lerohanások során pedig az egyik leghatékonyabb posztján" - mondta Endrődi Péter ügyvezető. Dulfer úgy fogalmazott, a Győr a világ egyik legjobb csapata, ahol minden évben címekért lehet és kell küzdeni, ami számára nagyon fontos.