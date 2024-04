Váratlan helyen bukkant fel A Nagy Ő nagyszájú döntőse - fotók

Bár Nati nagyon fiatal, és stílusa is nyersnek tűnhet, Jákob Zoltán elárulta, ő teljesen más oldalát ismerte meg a lánynak. "Fiatal kora ellenére érett és családcentrikus. Ráadásul gyönyörű és én nem is látom őt olyan fiatalnak, mint amilyen valójában. Ő az a lány, aki tudja is viselni a szépségét. Mind emellett végtelenül szórakoztató és humoros is, ami garancia arra, hogy sosem unatkoznék mellette, járjunk bármerre is a világban. A fiatal kora miatt pedig formálható és hiszem, hogy még jobban nyitottá és érdeklődővé tudnám tenni őt. Persze dolgoznia kell még azon, hogy az iróniával se lépjen át bizonyos határokat" - mondta Natiról a tavalyi Nagy Ő.

Idén is lesz Magyarország szépe

Idén ismét megrendezik Magyarország legrangosabb szépségversenyét, a Miss World Hungaryt, aminek idén is a közmédia ad otthont. A győztes a dicsőség mellett lehetőséget kap arra, hogy egy éven keresztül viselje a Magyarország Szépe címet és képviselje hazánkat a nemzetközi világdöntőn. Rendkívül fontos, hogy a győztes jó kommunikáljon angol nyelven is és magabiztosan tudja bemutatni az általa választott és támogatott jószolgálati ügyet. Itt nézhet képgalériát a mai válogatóról, ahol természetesen a zsűritagok mellett megjelent Rogán-Gaál Cecília és Sarka Kata is, akik a Miss World Hungary hazai jogtulajdonosai.

A Miss World 73 éve a világ egyik legismertebb és legnívósabb szépségversenye. A legutóbbi nemzetközi finálét Indiában tartották, ahol a cseh szépségkirálynőt választották a világ legszebb nőjévé. Magyarországot Hacsi Boglárka képviselte, aki felejthetetlen élményekkel gazdagodott és nagyon szép eredményt ért el a sport- és a talent alversenyeken.

A szépségverseny remek kezdet lehet a karrierépítés előtt álló lányok számára, gondoljunk csak arra, hogy Kulcsár Edina, Gelencsér Tímea, Dobó Ági, Kárpáti Rebeka vagy épp Tótpeti Lili mára országosan ismertek, tévéműsorok állandó szereplői, influenszerek, hatalmas követőtáborral. Nem túlzás tehát azt mondani, hogy ha valaki kellő eltökéltséggel vág a versenynek, az megváltoztathatja az életét. Tegnap lezajlott a casting, hogy kik a döntősök, azt pedig hamarosan sajtótájékoztatón jelentik be a szervezők - képeket pedig itt talál.