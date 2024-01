A Bundesligában folytatja a magyar válogatott egyik alapembere

A magyar női kézilabda-válogatott irányító-balátlövője, Kuczora Csenge a német élvonalbeli bajnokságban szereplő Thüringer HC csapatánál folytatja a pályafutását.

A 23 éves játékos a Vasas együttesében vált ismertté, a klub játékosa volt, amikor a magyar válogatott 2017-ben megnyerte a győri EYOF-ot. Kuczora Csenge később junior Európa-bajnok is lett, ám ekkor már a Vácban szerepelt, amellyel az Európa-ligában is bemutatkozhatott.

Az erfurti klub honlapja arról számolt be, hogy Kuczora Csenge bő öt év után távozik Vácról, és a német bajnokságban második helyen álló Thüringer csapatában folytatja a pályafutását.

Egyértelmű volt a választás Kuczora számára

„Hét éve szerepelek az NB I-ben, és a mostani a hatodik idényem Vácon. Úgy érzem, hogy itt az ideje külföldön kipróbálni magam, és több érdeklődő is akadt, de a Thüringer képviselőjével folytatott beszélgetés után nem volt kétségem afelől, hogy ott akarom folytatni. Az is szerepet játszott a döntésemben, hogy a klub nemzetközi szinten is folyamatosan kiemelkedően teljesít. Várom már, hogy elkezdődjön a karrierem új fejezete" – nyilatkozta Kuczora, aki a hetedik magyar kézilabdázó lesz a női Bundesligában, és aki a 2022/23-as szezonban a Vác és a THC két egymás elleni Európa-liga-találkozóján összesen 30 gólt dobott.

A magyar válogatottban Kuczora 29 meccsen 69 gólt szerzett, 2022 óta alapembernek számít, így részt vett a decemberi kézilabda-világbajnokságon is, amelyen Golovin Vlagyimir együttese kiharcolta a debreceni olimpiai selejtezőtornán való részvétételt.