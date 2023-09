Négyből négy, a francia sztárcsapat újra megcsinálta

Felcsendült a Silver Scrapes, csak ötödik meccsen dőlt el, hogy melyik együttes lesz a fináléban a Movistar Riders ellenfele.

Elképesztően nagy tömeg gyűlt össze a képernyők előtt szerte a világban, hogy élőben kövesse az LFL bajnokának és bronzérmesének hatalmas ütközetét. Az EMEA Masters 2023-as nyári kiírásban a negyeddöntők után biztossá vált, hogy egy francia klub biztosan ott lesz majd a fináléban. A Karmine Corp negyedik alkalommal, a Team GO először szeretett volna bekerülni az ERL-régió legrangosabb tornájának legjobb két csapata közé. Végül egy kiélezett, végig fordulatos szériában a rekordbajnok diadalmaskodott, így a Movistar Riders ellenfele a KC lesz a szeptember 8-án, Montpellier-ben megrendezésre kerülő utolsó szériában.

Hiába vezetett kétszer is a három győzelemig tartó Bo5-ben a Jezu és Lyncas vezette Team GO, a veterán profikból összerakott sztárcsapat nem tört meg a hatalmas nyomás alatt. 0-1-nél és 1-2-nél is ki tudtak egyenlíteni, hogy az utolsó felvonásba úgy érkezzenek meg, tényleg ők a legnagyobb esélyesei a tornának. Caliste behozta újra azt a Nilah-t, amivel csak nagyon kevesen képesek ilyen magas szinten teljesíteni a teljes kompetitív mezőnyben. A 17 éves tehetség összességében fantasztikus szériát zárt, de mellette meg kell dicsérni a korábban a G2 Esports LEC csapatát erősítő Targamast, aki végig kiszolgálta lövészét. Szoros, de összességében teljesen megérdemelt győzelmet aratott a Karmine Corp, így a szervezet és SAKEN negyedik EM nagydöntőjére készülhet.