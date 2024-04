A Magyar Kézilabda Szövetség a hivatalos oldalán tette közzé, hogy a női válogatott – amely a japánok elleni fantasztikus sikerrel biztosította be helyét a tornán - július 25-én, vagyis a megnyitóünnepség előtt egy napppal kezdi meg olimpiai szereplését, míg férfi csapatunk két nappal később, július 27-én lép először pályára. A menetrendből kiderült, hogy Golovin Vlagyimir együttese az öt csoportmeccséből kétszer is egészen elképesztő időpontban fog játszani, ugyanis a második körben a brazilok elleni és az utolsó fordulóban a hollandok ellen összecsapás is reggel 9 órakor fog kezdődni. Utóbbi mérkőzésen ráadásul azon túl, hogy a világ egyik legerősebb csapata ellen játszik a magyar válogatott, könnyen lehet, hogy a továbbjutás szempontjából sorsdöntő lesz.

Két reggeli meccse lesz a férfi és a női kéziválogatottnak is az olimpián

Fotó: Origo - Csudai Sándor / Origo - Csudai Sándor

A 2012 után ismét olimpiai kvótát szerző magyar férfi kézilabda-válogatott a B csoportban kezdi meg szereplését, ahol Dánia, Norvégia, Franciaország, Egyiptom és Argentína mellé sorsolták be. A férfi válogatottunk tehát meglehetősen nehéz csoportba került, ráadásul Norvégia és Dánia ellen is korán reggel fog kezdeni, márpedig ezek a meccsek várhatóan kulcsfontosságúak lesznek a továbbjutás szempontjából.

A magyar női válogatott programja a csoportkörben:

július 25., csütörtök: Magyarország-Franciaország 19.00

július 28., vasárnap: Magyarország-Brazília 9.00

július 30., kedd: Magyarország-Angola 16.00

augusztus 1., csütörtök: Magyarország-Spanyolország 14.00

augusztus 3., szombat: Magyarország-Hollandia 9.00

A további menetrend: negyeddöntők augusztus 6., kedd; elődöntők augusztus 8., csütörtök; döntő, bronzmérkőzés augusztus 10., szombat.



A magyar férfi válogatott programja a csoportkörben:

július 27., szombat: Magyarország-Egyiptom 11.00

július 29., hétfő: Magyarország-Argentína 21.00

július 31., szerda: Magyarország-Norvégia 9.00

augusztus 2., péntek: Magyarország-Dánia 9.00

augusztus 4., vasárnap: Magyarország-Franciaország 16.00



A további menetrend: negyeddöntők augusztus 7., szerda; elődöntők augusztus 9., péntek; döntő, bronzmérkőzés: augusztus 11., vasárnap.

A hatfős csoportok első négy-négy helyezettje jut tovább az egyenes kieséses szakasz első körébe, a negyeddöntőbe. A csoportmérkőzéseket Párizsban, a negyeddöntőket, az elődöntőket és a helyosztókat Lille-ben játsszák.