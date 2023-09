Mutatjuk, melyek a League of Legends legszebb skinjei

Több ezer skinnel rendelkezik már a League of Legends 165 hőse, a Riot Games igyekszik a legváltozatosabb hőskinézetekkel elkápráztatni az Idézőket, akik a legszebb gúnyát adhatják rá kedvenc karakterükre.

A League of Legends világa tele van szebbnél-szebb gúnyákkal, a Riot Games megállás nélkül önti rá a játékosokra a hőskinézeteket, ami nem meglepő, tekintve, hogy messze a legnépszerűbb kozmetikai tartalomnak számítanak. Szinte mindenki skint szeretne nyitni a Hextech ládákból és eziránt van a legnagyobb kereslet is a boltban. Ma már nem ritka, hogy egy meccsen mind a 10 játékos valamilyen skint használ és senki nem érkezik meg az Idézők szurdokába a hős alapkinézetével. Sokszor előfordul, hogy már akkora a káosz, hogy elsőre nem is egyértelmű, milyen ellenfél áll velünk szembe, annyira nem hasonlít az eredeti önmagára. Ettől még lehetnek káprázatos alkotások, amelyekből elhoztunk nektek ötöt, ami talán a legjobban sikerült. Ez természetesen egy szubjektív lista, kommentben ti is írjátok meg a kedvenc LoL-os hőskinézeteteket!

Sötét Csillag (Dark Star) Karma

Rögtön az elején szeretnék említést tenni néhány olyan skinről, ami végül nem került fel a listára, de nagyon szeretem őket. A Death Sworn, avagy Halálra felesküdött kinézeteket kifejezetten kedvelem mindhárom hősön (Viktor, Zed, Katarina), de még jóval egyszerűbbek, mint a modern skinek. Ezen túl lehetne az különleges kinézeteket megemlíteni, mint a DJ Sona vagy a Lélekőr (Spirit Guard) Udyr, de közülük lesz, aki felkerült a listára. Térjünk is rá első szereplőnkre, ami nem más, mint a Sötét csillag Karma. Igazából szinte bárkit ki lehetne emelni ebből a skincsaládból (ahogy a Kozmikus sötétségből is), mert egyik hősön jobban néz ki, mint a másikon. Összesen 11 hős kapott Dark Star skint, amelyek a LoL legmenőbb gúnyái közé tartoznak. Amennyiben van rá lehetőségetek, mindenképpen ajánlatos beszerezni egyet.

Égi (Empyrean) Vex

Újabb olyan skin következik, amiből a teljes családot ki lehetne emelni. Tavaly ősszel kerültek be a játékba és személy szerint azonnal levettek a lábukról. A színvilág fantasztikusan el lett találva, amelyet a chromákkal még jobban meg lehet bolondítani. Amennyiben választanom kéne, akkor azt mondanám, hogy a legjobban Zacen, Pyke-on és Vexen tetszik. Pyke volt az, aki egyből Legendás változatot kapott belőle, de aki valami csillogósabbra vágyik, annak ott van K'Santé Prestige, vagyis Tekintély kiadású skinje is, amiről kicsit úgy vélem kilóg a sorból, de hát ízlések és pofonok különbözőek.

Elementalista (Elementalist) Lux

A játék talán legjobb skinje? Ezt mindenki döntse el maga, de az biztos, hogy a különleges (Ultimate) kinézetek közül ez a legjobb. Összesen 10 egyedi elemi alakkal rendelkezik, amelyből többet úgy lehet elérni, hogy az alap elemeket kombináljuk. Ezáltal a meccs során is folyamatosan változik a kinézetünk, pedig minden alakja önmagában is remek. Persze ellenfélként mindig furcsa lehet, amikor elsőre pillantjuk meg a megváltozott Luxot, főleg, ha csak a képességei jönnek szembe, míg ő éppen takarásban van, ekkor egy rövidke ideig azt sem értjük milyen képesség érkezett felénk. Aztán persze hamar jön a felismerés, és nagy eséllyel a szürke képernyő.

Kozmikus Repülés (Cosmic Flight) Anivia

Gondolom mostanra egyértelművé vált a kedves olvasó számára, hogy az univerzum témájú skinek hamar lenyűgöznek, ez így van az összes kozmikus skinnel kapcsolatban is. Xayah Kozmikus alkony skinje szintén a kedvenceim közé tartozik, ahogy a Kozmikus királynő Ashe is, de a legjobb talán mind közül a Kozmikus repülés Anivia. Egyszerűen gyönyörű lett így a jégfőnix, sokszor csak megállnék és csodálnám, a szárnyain és a képességeiben felbukkanó végtelen űr lélegzetelállítóra sikeredett.

Viharsárkány (Storm Dragon) Lee Sin

Végül, de nem utolsósorban érkezzen a dzsungelből egy hőskinézet, méghozzá Lee Siné. A világtalan szerzetes esetében nem lehet elmenni az Égi ököl skinje mellett sem, de személy szerint a Viharsárkány változatát szeretem a legjobban. A viharanimációk és a mindenhol megjelenő sárkány fantasztikusan mutat, még az is elismerően bólinthat, akit éppen eltalált a Hanghullám, pedig abban utána nem lesz sok köszönet.