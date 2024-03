Hideg Ádám fantasztikusan versenyzik

Fotó: Hideg Ádám Média

Verstappen és Leclerc mindössze négy évvel később, 2014-ben, illetve 2016-ban már F1-es autóval debütáltak, a 16 éves Hideg Ádám pedig hasonló célt tűzött ki maga elé, ha nem is ilyen rövid időn belül.

"Leclerc és Verstappen is szabadedzéseken mutatkoztak be négy évvel a gokart-vb-s eredményük után a Formula–1 mezőnyében, a rá következő években pedig már versenyeztek is a sorozatban, ami természetesen motivál, jó érzés látni, hogy az álom nem elérhetetlen" – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Hideg Ádám. – Leültünk, és felírtuk egy papírra, hogy a következő években hová kell eljutnom.