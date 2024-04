Ilyenkor csak arra lehet gondolni, hogy valami katasztrófa történik. Szerencsére mögöttem volt tíz másodpercnyi szünet, és eltelt 10-12 másodperc, mire a biztonsági autót beküldték. Tíz másodperc alatt elmehetett volna ott öt, hat, hét autó is, ha ez az első körökben történik, és több ütközés is történhetett volna, akkor is, ha sárga zászlós jelzés van érvényben” – mondta Russell, aki szerint gyorsabb reagálásra van szükség.

„Szerintem meg kell találnunk a módját, hogy automatikusan érkezzen a reakció, akár egy másodpercen belül is, amikor egy autó ilyen veszélyes helyzetbe kerül, mert életekről dönthet egy másodperc is” – tette hozzá a brit, aki szerint mindenkinek jogában áll fékezni vagy éppen gyorsítani, hogy a megfelelő íveket használhassa, de itt is kell húzni egy határt.

„Ha valaki az egyenes közepén kezd fékezni, visszavált, gyorsít, majd felvált megint, újra fékez, ez szerintem túlmegy azon, hogy követi vagy őrzi a vonalvezetését. Nem gondolom, hogy Fernando manővere különlegesen veszélyes lett volna, de ha nem kap büntetést, annak újabb következményei lehetnének” – mondta Russell.

