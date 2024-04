Alonso korábbi szerződése a most futó szezon végén járt volna le az Aston Martinnál, a legendás spanyol pilóta pedig többször is hangsúlyozta, hogy meg fogja vizsgálni a lehetőségeit, ráadásul még a visszavonulását is pedzegette.

Alonso végül a maradás mellett döntött, aláírt további két évre, ez a megállapodás pedig azt is jelenti, hogy spanyol pilóta ismételten vezethet majd egy Honda motoros autót, ugyanis az Aston Martin 2026-tól a japánok erőforrását fogja használni.

Alonso a csapat iránti tiszteletből a lehető legkorábban akart dönteni a jövőjéről, Krack pedig elismerte, hogy volt amikor aggódott a spanyol veterán távozása miatt.

Nem volt biztos benne, hogy folytatja-e a versenyzést. Ez volt az a kétség, ami miatt nem aludtam olyan nyugodtan, nem az, hogy máshova megy, mert mindig nagyon hiteles volt, bíztam benne, és ő ragaszkodott az adott szavához. Szóval voltak kétségek, de most már nincsenek

- idézi a RacingNews365 az Aston Marton csapatfőnökét.

Fernando Alonso még mindig az egyik legnépszerűbb Forma-1-es pilóta

Fotó: AFP/Hector Retamal

Graham Hill 1975-ös versenyzése óta Alonso lesz az első 45 éves pilóta, aki a 2026-os szezonban a száguldó cirkuszban versenyezhet majd.

„Elképesztő kvalitásokkal rendelkező versenyző, láthattátok a sprint kvalifikáción és Kínai Nagydíjon is, egyszerűen hihetetlen, hogy milyen teljesítményre képes” - dicsérte Krack Alonso intelligenciáját.

Van itt valaki, aki szuperintelligens, mindenre rálátása van, és egészen biztos vagyok benne, hogy sokan szerették volna leszerződtetni - talán csak a korábbi csapata, az Alpine nem

- tette hozzá viccesen az Aston Martin csapatfőnöke.