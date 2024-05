A 2024-es Forma-1-es szezon első európai versenyhétvégéjének pénteki napján a ferraris Charles Leclerc nyerte az első és a második szabadedzést is az Emilia-Romagna Nagydíjon, majd a kaotikus harmadik F1-es gyakorláson a mclarenes Oscar Piastri zárt az élen. A szombati kvalifikációt többek között ezeknek is köszönhetően a Ferrari és a McLaren várta fő esélyesként, ugyanakkor a Red Bull-os Max Verstappen sorozatban a nyolcadik pole-jának megszerzésére, ezzel Ayrton Senna 1988-89-ben elért rekordjának beállítására készült, továbbá Alain Prost 1993-as szezonkezdetét is másolni szerette volna a holland azzal, hogy sorozatban 7 pole pozícióval kezdi a szezont.

Fernando Alonso utolsóként zárta az F1-es Emilia-Romagna Nagydíj időmérőjét

Fotó: NurPhoto via AFP/Alessio Morgese/NurPhoto

A 18 perces első szakaszban George Russell és a két Ferrari is közepes keverékű gumikon próbálkozott először, Leclerc ennek ellenére egy ideig az élen is állt, és az élmezőnyben is végzett velük. Piastri került be először 1:16-os köridőn belülre, de a Q1-et Verstappen nyerte végül 1:15,762-vel Leclerc és Nico Hülkenberg előtt. A két Williamsnek egy-egy hiba miatt még négy perccel a Q1 vége előtt sem volt mért ideje, de közülük csak az egyik búcsúzott, méghozzá Logan Sargeant. Az amerikai mellett Valtteri Bottas, Csou Kuan-jü, Kevin Magnussen és a minden bizonnyal sérült autóval versenyző Fernando Alonso esett ki. Bottas továbbjutása 22 ezreden múlott,

a Piastri által feltartott Magnussen pedig beállította Marcus Ericsson negatív rekordját, ugyanis F1-es karrierje során már ő is 71-szer esett ki az időmérő első szakaszában.

A 15 perces Q2 első körei után az első négy helyen négy különböző csapat pilótája állt, egymáshoz képest 8 századon belül: ekkor Leclerc vezetett Cunoda Juki, Verstappen és Piastri előtt. A második szakaszt végül Verstappen 1:15,176-tal nyerte, de a Red Bull nem lehetett elégedett, ugyanis

Sergio Pérez kiesett a Q2-ben: nem tudott eleget javítani, és 15 ezreddel elmaradt a tizedik Ricciardótól. Pérez az F1 történetének első pilótája lett, aki 100-szor esett ki egy időmérő második szakaszában,

a mexikói mellett az imolai Q2-ben Esteban Ocon, Lance Stroll, Alexander Albon és Pierre Gasly búcsúzott.