A Ferrari spanyol versenyzője, Carlos Sainz egy podcastműsorban beszélt arról, hogy a Szaúd Arábiai Nagydíj alatt hogy lett rosszul és mi vezetett odáig, hogy meg kellett műteni.

„Nincsenek erről túl jó emlékeim. Dzsiddába úgy érkeztem, hogy Bahreinben a harmadik helyen végezte, de hamar rosszra fordultak a dolgok. Csütörtökön, amikor a sajtóval, a csapattal és a szponzorokkal kellett találkoznom, nagyon rosszul kezdem érezni magam. Magas lázam volt, folyamatosan a wc-re rohangáltam. Egy napon át nagyon beteg voltam. Pénteken beültem az autóba a szabadedzésre, és mindent beszedtem, hogy a lázam és a hasmenésem elmúljon” – mondta Sainz, aki nem adta fel.

Carlos Sainz életveszélyes állapotba került

Fotó: Pedro PARDO / AFP

„Sikerült a tüneteket enyhíteni, és úgy gondoltam, ha így marad, akkor kocsiba szállok. Kimerült voltam, mert nem ettem, nem volt energiám, a szokásosnál is jobban izzadtam, ez volt pályafutásom két legnehezebb szabadedzése. Dzsiddában amúgy sem ideálisak a körülmények, nehéz a pálya és nagyon meleg is van” – mondta a spanyol, aki szerint utólag nagy hiba volt autóba ülnie.

„A szabadedzés után azt gondoltam, a futamot képtelenség így teljesíteni. A következő napon reggel is nagyon rosszul voltam, akkor már tudtam, hogy ez nem lehet vírus. Még rosszabbul voltam, ezért kórházba mentem, ahol hamar kiderült, hogy vakbélgyulladásom van és műteni kell. Az orvosok azt mondták, őrült vagyok, akár perforálhatott is volna a vakbelem, ami háromszorosára növeli a műtét idejét és életveszélyes is lehet” – mondta Sainz, aki csak a Forma-1-re és a versenyre gondolt és szerette volna, ha versenyzésre kész állapotba hozzák, de erre nem volt lehetőség.

Sainz a versenyen természetesen nem indulhatott, ami a mai napig nyomasztja, mer szerinte így 12-15 pontot bukott a pontversenyben.

A 2024-es Forma-1-es szezon e hét végén, június 21. és 23. között a Spanyol Nagydíjjal folytatódik. Kilenc versenyhétvége után a 194 pontos Max Verstappen vezeti az összetettet a 138 pontos Charles Leclerc előtt. Az egyéni pontverseny harmadik helyén a 131 pontos Lando Norris áll, mögötte Carlos Sainz 108, Sergio Pérez pedig 107 ponttal rendelkezik.