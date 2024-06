Carlos Sainz Jr. 2015-ben az RB (akkor még Toro Rosso) csapatával a Red Bull illusztris junior akadémiájának növendékeként került be a Forma-1-be. Később a Renault, a McLaren, majd a Ferrari pilótája lett a már három futamgyőzelemmel rendelkező spanyol versenyző. Ám pályafutását befolyásolhatta, hogy édesapja a 62 éves Carlos Sainz Sr. kétszeres rali-világbajnok és négyszeres Dakar-rali győztes, így hiába a gyermek sikerei, továbbra is kap kritikákat amiatt, hogy a szülői háttér miatt tagja az F1-nek – még ha nem is annyit, mint régen.

Carlos Sainz Jr. a Ferrarival háromszoros futamgyőztes a Forma-1-ben

Fotó: Getty Images via AFP/2023 Getty Images

A Ferrari F1-es pilótája, Carlos Sainz Jr. a korai hírnévről beszélt

A szezon végén a Ferraritól távozó Carlos Sainz Jr. a Nude Project podcastben elmondta, hogy a híres apa pozitív és negatív következményekkel is járt számára a pályafutása során. Mint kiderült, Sainz inkább a hátrányaira emlékszik a korai hírnévnek.

„Egy napon az apám leültetett, és azt mondta: »Carlos, az élet nagyon kíméletlen, ebben a sportban pedig még inkább az, szóval vagy te eszed meg a többieket, vagy ők esznek meg téged. Mindenki meg akarja majd nehezíteni az életed. Tudom, hogy te egy jó gyerek vagy, aki mindenkivel jóban akar lenni, közösen focizni a többi versenyzővel, de itt vagy te harapsz, vagy ők harapnak. Ügyelj arra, hogy amikor felhúzod a sisakot, te legyél az, aki harap« – idézte a Ferrari pilótájának szavait a Rallycafé. – Beletelt némi időbe, mire ezt átkapcsoltam magamban, és a jó gyerek helyett olyan versenyzővé váltam, aki képes kitenni másokat a pályáról, ha erre van szükség. Talán

attól féltem, hogy az emberek azt fogják gondolni, Carlos Sainz fia egy igazi kö**ög. Sok ilyen minikomplexussal kellett megküzdenem magamban. Tudtam, hogy sokan csak valaki fiaként tekintettek rám, emiatt eleinte sokkal óvatosabb voltam a kelleténél.

A 2024-es Forma-1-es szezon e hét végén, június 21. és 23. között a Spanyol Nagydíjjal folytatódik. Kilenc versenyhétvége után a 194 pontos Max Verstappen vezeti az összetettet a 138 pontos Charles Leclerc előtt. Az egyéni pontverseny harmadik helyén a 131 pontos Lando Norris áll, mögötte Carlos Sainz 108, Sergio Pérez pedig 107 ponttal rendelkezik.