Az F1-es Spanyol Nagydíj második szabadedzésén is hamar a pályára hajtottak a pilóták a napos, száraz körülmények között, négy perc után már mind a húsz versenyző elhagyta a bokszutcát, többségében közepes keverékű abroncsokon. Szűk húsz perc után a mercedeses George Russell állt az élen 1:14,089-es idővel, amikor előkerültek a lágy gumik is, először a Williams, majd a Ferrari autóin.

A Williams és a Ferrari két-két autóján jelentek meg először a lágy keverékű abroncsok az F1-es Spanyol Nagydíj második szabadedzésén

Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki/NurPhoto

Fél óra elteltével Lewis Hamilton állt az élen 1:13,264-gyel, Carlos Sainz és Lando Norris előtt, a három pilóta 55 ezreden belül volt egymáshoz képest, de az ekkor negyedik Max Verstappen lemaradása sem volt jelentős.

Lewis Hamilton nyerte az F1-es Spanyol Nagydíj második szabadedzését

Ez a sorrend aztán nem is változott, a folytatásban ugyanis egyre többen cserélték vissza a közepes gumikat, akik pedig lágyakon maradtak, azok is inkább versenyszimulációs körökre váltottak. Így aztán Hamilton nyerte a második szabadedzést, aminek a legnagyobb szenzációját az Alpine okozta Pierre Gasly 4. és Esteban Ocon 9. helyével, mellettük pedig meglepetésre a Sauberrel Valtteri Bottas is a mezőny első felében (10.-ként) végzett – kérdés persze, hogy kiben mennyi tartalék maradt a hétvége folytatására. Eközben a legkevesebb kört teljesítő Charles Leclerc és Sergio Pérez csak a 6. és a 13. helyen zárt.

Az F1-es Spanyol Nagydíj hétvégéje szombaton 12:30-tól a harmadik szabadedzéssel folytatódik. Aznap 16 órától az időmérőt rendezik meg, míg a 66 körös futamra vasárnap 15 órától kerül majd sor. Kilenc versenyhétvége után a 194 pontos Max Verstappen vezeti az összetettet a 138 pontos Charles Leclerc előtt. Az egyéni pontverseny harmadik helyén a 131 pontos Lando Norris áll, mögötte Carlos Sainz 108, Sergio Pérez pedig 107 ponttal rendelkezik.

