Az F1-es Spanyol Nagydíj időmérője előtti utolsó szabadedzésen az első négy helyezett 74 ezreden belül zárt, így óriási csatát lehetett várni a Ferrari, a McLaren és a Red Bull pilótái között a pole pozícióért, de a Mercedes is ígéretes tempót diktált a gyakorlásokon. Száraz, de hűvös és szeles időben zajlott a kvalifikáció, a 18 perces első szakasz elején pedig elvétve jött ki valaki a pályára. Félidőhöz közeledve egyre többen hajtottak ki a bokszból, és Charles Leclerc rögtön egy 1:12,257-es idővel nyitott, amivel másodikként zárta a Q1-et – a hajrában a javuló pályán Lewis Hamilton még megelőzte. A továbbjutásról végül Kevin Magnussen, Cunoda Juki, Daniel Ricciardo, Alexander Albon és Logan Sargeant maradt le. Magnussen 72. alkalommal esett ki pályafutása során a Q1-ben, ezzel már egyedüliként áll a kapcsolódó lista élén (eddig Marcus Ericssonnak volt holtversenyben).

Kevin Magnussen egyedüli rekorderé vált az F1-es Spanyol Nagydíj időmérőjén

Fotó: NurPhoto via AFP/Urbanandsport/NurPhoto

A 15 perces második szakaszban a két Mercedes várt ki legtovább, majd Hamilton használt lágy gumikon jött ki először a bokszból, így elsőre nem is autózott továbbjutást érő időt. Az első mért körök után Verstappen állt az élen 1:11,653-mal, míg Hamilton mellett többek között Fernando Alonso is a kieső zónában állt. Végül a Q2-t Verstappen ezzel az idővel meg is nyerte, míg a négy élcsapat pilótái mellett a Q3-ba jutó két Alpine okozta a nagy meglepetést. Alonso, Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg, Lance Stroll és Csou Kuan-jü búcsúzott az utolsó szakasz előtt.

Lando Norris nyerte az F1-es Spanyol Nagydíj időmérő edzését

A 12 perces Q3 első köreiben Verstappen 1:11,673-mal állt az élre, mögötte Norris, Hamilton, Russell, Sainz, Leclerc, Gasly, Ocon, Pérez és Piastri volt a sorrend – igaz, utóbbi két pilóta használt abroncsokon próbálkozott. Az utolsó körökön a holland 270 ezreddel javított, de ez sem volt elég,