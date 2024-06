2015-ben Max Verstappen történelmet írt azzal, hogy 17 évesen és 166 naposan bemutatkozott a Toro Rosso csapatában. Az FIA ezt követően úgy döntött, 18 éve alatt nem kaphatja meg senki a szuperlicencet, ami ahhoz kell, hogy a Forma-1-ben versenyezhessen.

A Mercedesnél azonban közben felbukkant a hatalmas tehetség, Andrea Kimi Antonelli, ennek ellenére a hírek szerint a Williams csapata kérvényezte a sportágat felügyelő testületnél, hogy változtassa meg a szabályt. Antonelli a Holland Nagydíj vasárnapján tölti majd be a 18. életévét, mi azért érdekes, mert a korábbi szabályozás szerint, akkor versenyezhet, ha az esemény kezdetekor már betöltötte a 18-at.

Andrea Kimi Antonelli lehet a Forma-1 következő nagy tehetsége

Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki/NurPhoto

Az FIA most ezen változtatott, bekerült a szabályzatba, hogy amennyiben egy versenyzőről megállapítják, hogy a közelmúltban és folyamatosan bizonyította kiemelkedő képességeit és érettségét egy együléses versenysorozatban, már 17 évesen is kaphat szuperlicencet.

Korábban az is a szabályban volt, hogy a versenyzőnek jogosítvánnyal is kell rendelkeznie, mielőtt szuperlicencet kaphat, de most ezt is eltörölték, hiszen Olaszországban 18 éves kor előtt nem lehet jogosítványt szerezni.

Antonelli augusztus 25-én lesz 18 éves, jelenleg az F2-ben versenyez, de minden bizonnyal ő kerül majd Lewis Hamilton helyére a Mercedesnél. Toto Wolff korábban arról beszélt, hogy nem szeretnék sürgetni a fiatal tehetséget, de minden jel arra mutat, hogy hamarosan debütálhat az F1-ben.

A 2024-es Forma-1-es szezon jövő hét végén, június 21. és 23. között a Spanyol Nagydíjjal folytatódik. Kilenc versenyhétvége után a 194 pontos Max Verstappen vezeti az összetettet a 138 pontos Charles Leclerc előtt. Az egyéni pontverseny harmadik helyén a 131 pontos Lando Norris áll, mögötte Carlos Sainz 108, Sergio Pérez pedig 107 ponttal rendelkezik.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.