Az F1-es Kanadai Nagydíj hétvégéje során a két Red Bull teljesen ellentétes szereplést mutatott be. Amíg Max Verstappen ezredre azonos időt autózott a pole pozícióból rajtoló George Russell-lel, addig Sergio Pérez már a Q1-ben búcsúzott; majd a futamon Verstappen nyerni tudott, Pérez pedig a mezőny hátuljában haladva összetörte a kocsit, így nem csupán kiesett, de a következő versenyre is büntetést kapott. A mexikóival legutóbb a 2021-22-es idény fordulóján fordult elő, hogy egymást követő négy futamon nem állt dobogóra, mindezt éppen akkor, amikor a Red Bull 2026-ig meghosszabbította a szerződését. Pérez ráadásul a tavalyi Azeri Nagydíj óta egyetlen versenyt sem nyert meg, ezen időszakban Verstappen viszont 23(!) alkalommal is győzött.

Sergio Pérez, mögötte Max Verstappen. Idén nem gyakori, hogy ilyen sorrendben halad a pályán a két Red Bull-os F1-pilóta

Fotó: Getty Images via AFP/2024 Getty Images

Max Verstappen öt szóval tette egyértelművé, mit gondol a Red Bull-os csapattársról, Sergio Pérezről

Pérez szenvedése a Red Bull konstruktőri bajnoki címét is veszélyezteti, hiszen csupán 49 pont a címvédő előnye a Ferrarival, és 89 pont a harmadik helyen álló McLarennel szemben – a Red Bull 301 pontjából 194-et szerzett Max Verstappen, és alig több mint feleannyit Sergio Pérez. A Forma-1-es Kanadai Nagydíjon a McLaren például több pontot gyűjtött az energiaitalosoknál (Lando Norris 18, Oscar Piastri pedig 10 pontot szerzett), így a futam után az újságírók arról kérdezték Verstappent, hogy mi a véleménye a wokingi riválisról, mint csapatról, mi lehet az erősségük. Öt szóban válaszolt a holland világbajnok:

Hogy nekik két autójuk van

– utalt Verstappen félreértelmezhetetlenül arra, hogy Pérez nincs azon a szinten csapaton belül, mint ő. Később a holland próbálta árnyalni a kijelentését azzal, hogy az ő az autója talán jobban irányítható, de nem először nyilatkozott úgy, mint aki Pérezt nem tartja sokra. Tavaly például szezon közben azt mondta, hogy egyedül is meg tudná nyerni a konstruktőrök versenyét – és ez egyébként így is lett, hiszen több ponttal nyerte az egyéni pontversenyt, mint amennyivel a Mercedes második lett a csapatok között.