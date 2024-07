A párizsi születésű francia-algériai pilóta 2021 nyarán igazolt a Red Bull Junior akadémiájára. A 19 éves pilóta az előző szezon végén már tesztelhette a Forma–1-es autót, idén pedig a Forma-2-ben versenyez, ahol jelen pillanatban a második helyen áll a pilóták pontversenyében.

Hadjar a most futó szezonban Melbourne-ben és Imolában is diadalmaskodott, Monacóban a második helyen végzett, múlt hétvégén pedig a Red Bull Ringen is a dobogóra állhatott.

Isack Hadjar remek formában vezet az idei szezonban

Fotó: AFP/William West

A növekvő versenyszám és a csökkenő tesztlehetőségek miatt az FIA 2022-ben bevezette azt a szabályt, hogy egy szezon során minden csapatnak legalább két szabadedzést kell biztosítania olyan versenyzők számára, akik pályafutásuk során legfeljebb két F1-es futamon vettek részt.

Hadjar bevetésével a Red Bull az idei szezonban először ad majd lehetőséget az egyik fiatal tehetségének.

A 2024-es Forma-1-es szezon jövő héten, július 5. és 7. között a Brit Nagydíjjal folytatódik. Tizenegy versenyhétvége után a 237 pontos Max Verstappen vezeti az összetettet a 156 pontos Lando Norris és a 150 ponttal rendelkező Charles Leclerc előtt. A konstruktőrök között a Red Bullnak 355 pontja van, 64 ponttal megelőzve a második Ferrarit.