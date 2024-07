A 2024-es szezon első triplahétvégéjének utolsó állomását rendezik Silverstone-ban, a Brit Nagydíjon. Az első szabadedzésre magyar idő szerint péntek kora délután került sor. A Brit Nagydíj első szabadedzése előtt jött a hír, hogy 2025-től a Haas versenyzője lesz Ollie Bearman, aki korábban a Ferrari pilótájaként már futamot is teljesített. A 19 éves tehetség ezúttal Kevin Magnussen autóját vezette az első gyakorláson, de nem ő volt az egyetlen újonc. Franco Colapinto a Williams, Jack Doohan az Alpine, Ollie Bearman a Haas és Iscak Hadjar a Red Bull autójába ülhetett be.

Lando Norris volt a leggyorsabb az első szabadedzésen

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki/NurPhoto

Silverstone-ban eső áztatta a pályát délelőtt, de a pálya felszáradt az első szabadedzésre, igaz, nagyon hűvös volt, ezért nem voltak tökéletesek a körülmények. Talán ennek is köszönhetően 10 perc után jött is a piros zászló, hiszen Cunoda forgatta meg az RB-t, ami fennakadt a sóderágyban, így jött is egy hosszabb szünet a 16 fokos hidegben.

A gyakorlás második felében jöttek a közepes és lágy kerekeken a jobb idők, a McLaren, a Mercedes és Verstappen tűnt gyorsnak, de Lance Stroll az Aston Martinnal ment egy második időt is.

A gyakorlás utolsó perceiben Oscar Piastri alatt robbant le a McLaren, ami el sem jutott a garázsokig, le is kellett zárni miatta a bokszutca bejáratát, ami több pilótát is akadályozott abban, hogy újabb beállításokat próbálhasson ki.

Az edzésen végül Norris lett a leggyorsabb, mögötte Stroll, a lerobbant Piastri, Verstappen, Russell, Alonso, Hamilton, Leclerc, Sainz, Ocon lett az első tíz sorrendje.

A Brit Nagydíj a második szabadedzéssel folytatódik majd 17.00 órától, arról is élő közvetítéssel jelentkezünk majd.