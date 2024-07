Sergio Pérez az elmúlt hat F1-es versenyhétvégén mindössze 15 pontot szerzett, így a Brit Nagydíjon mutatott szenvedése után már csak a hatodik helyen áll az egyéni pontversenyben. Eközben a mexikói pilóta Red Bull-os csapattársa, Max Verstappen 137 pontos előnnyel rendelkezik hozzá képest a szezon felénél, a holland autóversenyző ráadásul a második pozícióban lévő Lando Norris előtt is 84 ponttal vezet. Ennek ellenére a konstruktőri címvédő június elején 2026 végéig meghosszabbította Pérez szerződését, így papíron még két és fél idényen át ő is az istálló versenyzője lesz. Ám az elmúlt hetekben nyújtott teljesítmény után a Red Bull is gondolkozik azon, mire van szükség, hogy kirúghassák a pilótájukat.

Sergio Pérez napjai meg vannak számlálva a Red Bull F1-es csapatánál?

Fotó: NurPhoto via AFP

A Motorsport forrásai szerint egy záradék értelmében

a Red Bullnak akkor van joga felbontania Sergio Pérez szerződését, ha a nyári szünetben vagy a szezon végeztével több mint 100 pontos hátránya van Verstappen mögött.

A különbség jelenleg 137 pont, és a nyári szünetig csupán két verseny (Hungaroring és Spa-Francorchamps) van hátra, így szinte elképzelhetetlen, hogy 100 ponton belül zárkózzon a mexikói a hollandhoz képest – ebben az esetben pedig augusztus végén, a Holland Nagydíjon már nem valószínű, hogy Pérez ül a Red Bullba.

Daniel Ricciardo válthatja Sergio Pérezt a Red Bull F1-es csapatánál

A lehetséges utódok között leginkább Liam Lawson, valamint a fiókcsapatnak számító RB két pilótája, Daniel Ricciardo és Cunoda Juki kerülhet szóba, a korábbi nyilatkozatok és a sajtóértesülések alapján pedig Ricciardónak van a legnagyobb esélye Pérez helyettesítésére a szezon végéig.

Ebben a sportágban sohasem bocsátkoznék jóslatokba, annyira kiszámíthatatlan minden"

– mondta Ricciardo, amikor Pérez esetleges helyettesítéséről kérdezték, szavaival nem cáfolva a sajtóhíreket.

A 2024-es F1-szezon a jövő hét végén, július 19. és 21. között az idény 13. versenyhétvégéjével, a mogyoródi Magyar Nagydíjjal folytatódik.

