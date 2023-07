Eldőlt, melyik csapat lesz a Fradi következő BL-selejtezős ellenfele

A labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójának visszavágó mérkőzésén svéd BK Häcken 2-0-ra nyert a walesi The New Saints otthonában, ezzel eldőlt, hogy a svéd bajnokcsapat lesz a Ferencváros ellenfele a következő körben, ha a magyar csapat szerdán legyőzi a feröeri KÍ Klaksvíkot a Groupama Arénában.

A svéd BK Häcken egy héttel ezelőtt hazai pályán 3-1-es győzelmet aratott a walesi The New Saints felett, így kényelmes helyzetből várhatta az Oswestry-ben rendezett visszavágót. A Häcken már a találkozó elejétől kezdve óriási mezőnyfölényben játszott, a 19. percben pedig a ghánai Ibrahim Sadiq 16 méteres kapáslövésével megszerezte a vezetést, ezzel pedig gyakorlatilag le is zárta a párharcot.

A második félidőben a walesi csapat többet birtokolta a labdát, több nagy helyzetet is kialakított és mindent megtett a szépítésért, de nem tudott betalálni, ráadásul a svéd csapat a 92. percben Momodou Lamin Sonko révén még az előnyét is növelni tudta, így a BK Häcken kettős győzelemmel jutott tovább a következő körbe.

A következő körben a BK Häcken a Ferencvárossal találkozhat, amennyiben a magyar bajnok a Groupama Arénában felülmúlja a KÍ Klaksvíkot a feröeri 0-0-t követően.

Bajnokok Ligája, selejtező, 1. forduló, visszavágó

The New Saints (walesi)-BK Häcken (svéd) 0-2 (0-1)

Továbbjutott: a BK Häcken, 5-1-es összesítéssel.