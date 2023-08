Öt év börtönt kaphat a Dárdai Pál csapatától kirúgott kapus

Börtönbüntetést kaphat a Dárdai Pál által vezetett Hertha BSC labdarúgócsapatának kapusa, Marius Gersbeck, amiért júliusban kocsmai verekedésbe keveredett a német másodosztályú csapat ausztriai edzőtáborában.

A 28 éves kapust nyáron szerződtette a berlini nevelőegyesülete a szintén másodosztályú Karlsruhertől, ám a júliusi edzőtáborban vitába keveredett Zell am See utcáin egy 22 éves férfival, amely verekedéssé fajult. Az áldozatot kórházba szállították, ahol kiderült, hogy több helyen is eltörött az arccsontja. A salzburgi rendőrség nyomozni kezdett az ügyben, súlyos testi sértés miatt pedig feljelentést tettek a salzburgi bíróságon a kapus ellen, akit a szeptember 28-án esedékes tárgyaláson hallgatnak ki.

A Berliner Kurier beszámolója szerint komoly büntetés várhat a kapusra, ugyanis az osztrák törvények szerint akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető az a személy, akit súlyos testi sértés miatt elítélnek a bíróságon. Habár Gersbeck megállapodott a kártérítésről az érintett féllel - ezzel rendezve a polgár jogi igényeket -, az ügy büntetőjogi szakasza a súlyos testi sértés gyanúja miatt folytatódik.

Dárdai Pál csapata a botrány kirobbanása után, július 17-én felfüggesztette Gersbecket a csapattal való edzések alól, azonban néhány hete már egyéni edzéseket végez.