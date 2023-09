Dárdai Pál is a segítségét kérte: meghalt a magyar foci legendás alakja

Pénteken súlyos betegség után meghalt Kis János, a magyar futsal egyik legrégebbi motorosa, aki a kezdetek óta meghatározó tagja volt a sportágnak.

"Lehetett őt szeretni vagy nem szeretni, de a futsal iránti szerelmét, elhivatottságát és tudását nem lehetett megkérdőjelezni. A sportág igazi megszállottja volt, aki tűzbe ment az igazáért, és csapatáért, a barátaiért" - írta a megemlékezésében a futsalhungary.hu.

Kis János edzői pályáját még a 90-es években kezdte, és a Nestlé együttesével a Bajnokok Ligájában is szerepelt. Többszörös magyar bajnok volt, irányította többek között a Gödöllőt, akikkel remekelt a BL-ben. A teljesség igénye nélkül: irányította a Baglyokat, a Vasas együttesét, többször volt a Fradi szakvezetője is.

Több nagypályás csapatnál is tartott edzéseket, bemutatva, hogy mennyit tud segíteni a futsal a labdarúgásnak. Így járt Berlinben is, a Dárdai Pál vezette Herthánál. Utolsó csapata a Kistarcsa volt, ahol szakmai vezetőként dolgozott.

Mindezek mellett több könyvet is írt. Legutolsó műve most készült el, ami többek között angolul és spanyolul is megjelent, amelyre oly büszke volt, de ennek gyümölcsét már nem élvezhette.