Hatalmas fordulat az aranylabdás Karim Benzema pályafutásában

A 2022-ben aranylabdás labdarúgó, Karim Benzema nem jelent meg az edzésen, ezért nem utazik el a szaúdi klubcsapatával Dubajba, és spanyol sajtóhírek szerint még a télen elhagyhatja az al-Ittihad együttesét. A 36 éves francia csatár akár a Real Madridhoz is visszatérhet, de mások is érdeklődnek iránta.

Karim Benzema tavaly nyáron, 14 év után távozott a spanyol Real Madridtól, amellyel többek között öt Bajnokok Ligáját is nyert. Az al-Ittihad csapatában alapembernek számított az ősszel, 24 mérkőzésen 15 gólt szerzett, de már korábban érződött, hogy nem érzi magát a legjobban Szaúd-Arábiában. Ezt megerősítette, hogy az év utolsó napjaiban, az al-Nasszr elleni vereséget követően törölte a 76 milliós követőtáborral bíró Instagram-fiókját.

A téli szünet után az al-Ittihad játékosainak pénteken kellett jelentkezniük a csapatnál, ám Karim Benzema nem tett így, ezért Marcelo Gallardo vezetőedző úgy döntött, hogy a francia támadó nem utazik el a csapattal vasárnap a dubaji edzőtáborba.

Benzema: irány a Manchester United vagy a Real Madrid?

Sajtóhírek szerint Benzema már a 2023-as év utolsó napjaiban is hagyott ki edzéseket, ez is szerepet játszhatott Gallardo döntésében. A kihagyást azonban a jelek szerint Benzema nem bánja, ugyanis ő állítólag még a télen vissza akar térni Európába, ahol különböző források szerint korábbi csapatai közül a Real Madrid és a Lyon is ajánlatot tehet érte a napokban, de az angol Manchester United is érdeklődik iránta.