A korábbi magyar válogatott focista csapata sem tudta megállítani a címvédőt a rangos tornán - videó

A címvédő Chicago együttese nyert meg az 5. Mirabella kupát, míg az Agria-Pvg-kupa trófeáját a Tyetye Kft. Kaleta elnevezésű gárda hódította el a különböző kispályás kupákkal zsúfolt második januári hétvégén.

Címvédés az 5. Mira3ella kupán

24 csapat gondolta úgy, hogy a legjobb döntés az 5. Mirabella kupán való részvétel. Az induló csapatok hat négyes csoportba kerültek, egyszerre három csoport játszott, így három délelőtti és három kora délutáni csoportból lehetett eljutni az egyenes kieséses szakaszba, méghozzá úgy, hogy az első kettő mellett a délelőtti és a délutáni csoportok két legjobb harmadik helyezettje is versenyben maradt.

A reggeli négyesekből a Déli–SZektoRR SE zárt a legjobb mérleggel, a kilenc csoportmeccsükből nyolcszor győztesen hagyhatták el a pályát. Csoportriválisuk, az Ismokeking is magabiztosan került a legjobb tizenhat közé és a La Scaloneta harmadikként maradt versenyben.

A Partizán Beokád itt is igazolta, hogy elmúlt időszakban elért jó eredmények nem a véletlen műve volt, hét győzelem mellett egy-egy döntetlen és vereség, valamint huszonkét megszerzett pont szerepelt a nevük mellett. Velük a Nankatsu FC jutott tovább.

A legkiegyensúlyozottabb négyes az „A" jelű volt. Négy győzelem elég volt az elsőséghez a Futottak Mégnek, második helyen zárt a korábbi válogatott középpályással, Czvitkovics Péterrel felálló FC Furtum, akiket egy ponttal követett a harmadik helyen továbbjutó Gyros Brothers.

Ebéd után érkeztek a "nagyágyúk", hiszen a 2023-as kaminokupa év csapata jelöltjei közül mindhárom csoportban szerepelt egy jelölt. Közülük a Chicago volt az egyetlen, amely veretlenül hozta a csoportkört. Mögöttük a balassagyarmati Focifan.hu és a New My Cream csatalakozott a nyolcaddöntő mezőnyéhez. A másik jelölt, a Szilasi és Barátai nyolc győzelem mellett egy cageball vereséggel nyerték meg a csoportjukat a Street Kids előtt.

A harmadik év csapat esélyes komáromi Kétballábasok, az Odin Fiaival vívtak nagy csatát a csoportelsőségért, végül pontazonosság után a Marvelesek örülhettek. A harmadik helyen végző Bad Boys-ra pedig a címvédő Chicago várt az egyenes kiesés szakaszban.

Mind a nyolc nyolcaddöndős párharc eldőlt két meccsen, nagyobb meglepetés nélkül. Így az elődöntőbe jutásért két nagy rangadó is összejött. A Chicago Odin Fiaival vívott és két meccs után be is kerültek a legjobb négy közé. Akárcsak a Szilasi és Barátai, akik ellen hiába vezetett a műfüvön és a teremben is a Kétballábasok, mindkétszer sikerült a maguk javára dönteni a mérkőzést. A Street Kids a Furtumot búcsúztatta, míg a Déli SzektoRR SE az egyenes kieséses szakasz első három meccsig tartó párharcát megnyerve jutott tovább a Futottak Még ellen.

Az elődöntőben újra találkozott a Szilasi és Barátai a Street Kids- el, és ahogy a csoportban itt Szilasiék behúzták a műfüves és a terempályás meccset. A másik párharcban a műfüvön előnyt szerzett a Déli, de a teremben egyenlített a Chicago, amely a cageballban meg is nyerte a párharcot. A bronzcsatát magabiztosan nyerte a torna legjobb kapusának választott Piel Béla vezetésével Déli SzektoRR SE.

A döntő első meccsén műfüvön magabiztos három gólos győzelmet aratott a Szilasi és Barátai. A teremben kétszer is vezetést szerzett a Chicago, de mindkétszer volt válasz, másodszorra 17 másodperccel a vége előtt. Ezután maratoni büntetőpárbajban a Chicago Cageball összecsapásra mentette a finálét. Itt sokáig nem esett gól és páran már el is könyvelték, hogy a Cageball meglepetésre döntetlent játsznak a felek, amikor egy perccel a vége előtt a Chicago megszerezte a vezetést, amivel el is dőlt a kupa sorsa, amely 2023 után idén is a Chicagoé lett.

"Címvédőként érkeztünk, ráadásul nekünk ez az egyik kedvenc tornánk a nagy kihívás a sok mérközés miatt. Sajnos kiesett három-négy alap játékosunk, megprobáltuk fiatalokkal pótolni őket a csoportot veretlenük zártuk. A kieséses szakaszban nagyon jó csapapatokkal találkoztunk nagy skalpokat gyűjtőttünk és egy nagyon színvonalas döntőben a minifoci egyik legjobb csapatával a Szilasival játszottunk, ahol a műfüves pályán vesztettünk, de a futsalban sikerült javitani és cageball pályán a rutinunknak köszönhetően újra magasba emelhettük a kupát! Nagyon boldogok vagyunk, igazi csapatként játszottunk egymásért küzdve és újra bebizonyitottuk, hogy nagyon jó úton járunk a fiatal csapatunkkal! Köszönjük a remek szervezést és a nagyon színvonalas tornát! Várjuk a folytatást! Csak a Chicago!" – mondta Kovács 'Koko' István, a Chicago csapatvezetője.

"Sosem indultunk még a hármas focin, érdekes volt a nap, jól szórakoztunk, jól éreztük magunkat! Nyilván az elveszített döntő miatt szomorúak vagyunk, de gratulálunk a Chicagonak a címvédéshez! Bizakodásra adhat okot az a tény, hogy a nekünk igazán "hazai" pályának számító műfüvön mind a hét meccsünket megnyertük! Nagyon örülök a két különdíjnak, Jáger Roland az egyenes kieséses szakaszban szerintem is ellenállhatatlanul játszott, és gratulálok Bita Matyinak – aki először játszott velünk – a gólkirályi címhez! – árulta el Szilasi Milán, a Szilasi és Barátai csapatvezetője.

Az 5. Mira3ella Kupa végeredménye:

1. Chicago

2. Szilasi és Barátai

3. Déli-SZektoRR SE

4. Street Kids

Az 5. Mira3ella Kupa különdíjasai:

Legjobb kapus: Piel Béle (Déli-SzektoRR SE)

Legjobb játékos: Jáger Roland (Szilasi és Barátai)

Gólkirály: Bita Mátyás (Szilasi és Barátai)

Agria-Pvg-kupa: a Tyetye Kft. Kaleta hódította el a trófeát

Húsz csapat közül jutott a csúcsra a Tyetye Kft. Kaleta elnevezésű gárda az Agria-Pvg-kupa felnőtt teremtornán.

Az egri Pásztorvölgyi gimnáziumban Tóth Gábor és Béres Sándor által közösen rendezett eseményen 1x15 perces mérkőzéseket játszottak a benevezett együttesek. A torna vasárnap este 21.30-kor lebonyolított döntőjében a Fodor Zoltán vezette Tyetye Kft. Kaleta nevű gárda hétméteres rúgásokkal múlta felül a Szecskó Máté fémjelezte Gari-Kont Bt. legénységét - írja a HEOL.

Csóka Róberték végig irányították a játékot, ám helyzeteiket nem tudták gólra váltani. Így következtek a büntetők, ahol Nagy Bencéék pontosabban céloztak. A torna győztese részt vehet az Országos Mini-Futball Szövetség Keleti döntőjében. A bronzmeccset a Felnémet FC nyerte, miután Busai Barnáék a rendes játékidő döntetlenje ugyancsak hetesekkel győztek az egerszalóki és egerszóláti fiatalokból álló Bevername csapata ellen.

Az elődöntőkben:

Felnémet FC–Tyetye Kft. Kaleta 0–1

Bevername–Gari-Kont Bt. 1–2

A 3. helyért:

Felnémet FC–Bevername 0–0, hétméteresekkel: 2–0

A döntőben:

Tyetye Kft. Kaleta–Gari-Kont Bt. 0–0, hétméteresekkel 2–1

Az Agria-Pvg-kupa végeredménye:

1. Tyetye Kft. Kaleta

2. Gari-Kont Bt.

3. Felnémet FC

4. Bevername

Különdíjak:

Puskás-díj: Bényei Róbert (Bevername)

Gólkirály: Vezekényi Márk (Gari-Kont Bt.)

Legjobb kapus: Áll Martin (Tyetye Kft. Kaleta)

Legjobb mezőnyjátékos: Csóka Róbert (Tyetye Kft. Kaleta)

A döntő játékosa: Áll Martin (Tyetye Kft. Kaleta)