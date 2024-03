A magyar válogatott olimpián eddig nyolc alkalommal szerepelt. A jelenlegi csapatban azonban akadnak olyan rutinos játékosok is, akik London után a második olimpiájukra készülhetnek. Ilyen például Lékai Máté, aki többször jelezte már, van esély arra, hogy a párizsi játékokkal búcsúzik a nemzeti csapattól. A Ferencváros játékosa sok áldozatot hozott a csapatért, hiszen többször volt távol szeretteitől, feleségétől, Lékai-Kiss Ramónától, és kisfiuktól, Noétól, akik most a tatabányai csarnokban szurkoltak a klasszis irányítónak, a magyar csapat bravúrja után pedig járt is a hitvesi csók – szúrta ki a Ripost.

A büszke feleség a hivatalos Instagram-oldalán is megosztott egy képet, amelyben gratulált a magyar férfi kézilabda-válogatottnak az olimpiai kijutásért.