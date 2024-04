„Köszönjük a hangulatot a közönségnek, ezen a pályán nem lehetett veszíteni. A meccs előtt mondtam, hogy győztesnek születtünk, győztesként is hagytuk el a pályát. Óriásit küzdöttünk, nagyon örülök, hogy amit megbeszéltünk taktikailag, azt be is tartottuk. Voltak szakaszok mindkét félidőben, amikor kicsit elfáradtunk, de mindig volt valahogy még plusz. Blani [Böde-Bíró Blanka] szenzációsan védett, amikor a védekezés nem működött. Ez a szív győzelme, de a győzelemhez még eszünk is volt" – nyilatkozta Golovin Vlagyimir a bravúrgyőzelem után.

Golovin Vlagyimir csapata egy lépésre került az olimpiától

Fotó: Csudai Sándor - Origo