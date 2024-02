Milák Kristóf a legfrissebb hírek szerint – miután a tavalyi fukuokai és az idei dohai vb-t is kihagyta – végre ismét edzésben van, sőt újra Virth Balázs irányításával készül a párizsi olimpiára, de továbbra is kerüli a nyilvánosságot. Korábbi edzőtársa és jó barátja, Márton Richárd ellenben ott volt Katarban, ahol a fő számában hatodik helyen zárt, miután a döntőjét megelőző délelőtt a 4x100 méteres mix vegyesváltóban is rajtkőre szólították.

Márton Richárd és Milák Kristóf 2022-ben még együtt álltak Eb-dobogóra

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Domenico Cippitelli/LiveMedia/NurPhoto