Támogatjuk az elhatározását, és majd meglátjuk júniusban, az Európa-bajnokság zárónapján, hogy sikerül-e megúsznia a szintidőt. Én bízom benne.”

A kettős interjú különlegessége volt, hogy Kós Hubert is becsatlakozott a beszélgetésbe egy videós bejelentkezéssel, az arizonai egyetemi reggeli edzését követően, és tartogatott meglepő dolgokat a kinti életét illetően. Először is megmutatta azt a medencét, ahol nap mint nap edz, továbbá beszélt a hátúszáshoz és a mostani edzőjéhez való viszonyáról is.

„Már gyerekkoromban azt mondták, hogy nagyon jó vagyok hátúszásban. Én viszont utáltam háton úszni, annyira más volt, mint a többi úszásnem.