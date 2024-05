Úgy látszik, hogy Ronnie Bremer azt sem szereti, ha egy közért pénztáránál előzik meg őt - arról nem is szólva, hogy a versenypályán milyen ideges lesz ettől. Most azonban nem egy versenyen történtek miatt került be a hírekbe, hanem azért, mert valaki leütötte őt egy közért előtt Dániában.

Nye opgaver til Ronnie Bremer i USA og Canada https://t.co/uneUbKe6Je pic.twitter.com/ifvQW0qbc5 — Racemag.dk (@racemag) April 20, 2016

„Vásárolni voltam, amikor egy nő elém vágott a sorban.

Mondtam neki, hogy várjon, aztán legyintettem egyet és kimentem az üzletből" – mondta a sportoló. Amikor kiértem a parkolóba, újra láttam a nőt. Mosolyogva odamentem hozzá és annyit mondtam neki, hogy azért remélem, ennyire tényleg nem volt sürgős a dolog. A nő egy számomra idegen nyelven mondott valamit, majd odahívott egy férfit. Azt hittem, hogy a férfi is mondani akar valamit, de nem, a fickó ököllel az arcomba ütött. Közben azt ordította, hogy miért zavarom az ő asszonykáját? Az ütéstől egy beton járdaszegélyre estem. A tettes, mint aki jól végezte dolgát, lelépett.

Az egész incidens csak néhány másodpercig tartott. Bremer ezek után hazament és pontos személyleírást adott a rendőrségnek. A hatóságok most is keresik az elkövetőt.