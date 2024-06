A fitneszipar az egyik leggyorsabban növekvő és változó iparág a világon, ahol nem könnyű állócsillagnak lenni. Az elképesztő fizikummal rendelkező Ulisses Jr. kőkemény munkával és alázattal lett egy szegény, afrikai kisgyermekből nemzetközi fitneszsztár és Will Smith edzője, bebizonyítva, hogy ha valaki eléggé eltökélt, akkor nincs lehetetlen. Az immár nyolc éve tartó együttműködés megkoronázásaként a BioTechUSA The Legacy címmel egy egyórás exkluzív dokumentumfilmet forgatott a testépítő életútjáról. Az inspiráló és milliókat motiváló történetben olyan neves fitneszmodellek és testépítők is megszólalnak, mint Mike O’Hearn, Simeon Panda, Sergi Constance vagy Diego Sechi.

“Csak egy személyi edző” Ulisses Jr. egyik ismertetőjele, hogy évtizedek óta olyan csúcsformában van, amiről a pályatársak is csak ámulattal nyilatkoznak. A tökéletes test széles mosollyal, közvetlenséggel és végtelen alázattal párosul. Ez az a "csomag", ami közel 9 millió embert vonz Instagram-on és 3 millió követőt TikTok-on. A 48 éves fitneszmodell és testépítő több mint 25 éve van a szakmában, közösségi média platformjain személyre szabott edzéstervvel és étrenddel foglalkozik. Segítségével több mint 50 000 ember érte már el az alakformálással kapcsolatos célját. Ulisses Jr. több mint 25 éve foglalkozik testépítéssel

Fotó: BioTechUSA Hitvallása szerint: "Ahhoz, hogy jó legyél valamiben, megszállottan kell csinálnod." Felületein a professzionális életmód tanácsadás mellett humoros tartalmak is visszaköszönnek, emellett a magánéletébe is betekintést enged, ezzel a kombinációval pedig nagyon erős kapcsolatot épített ki a rajongóival. Népszerűségét remekül példázza, hogy jelenleg 72 000 megválaszolatlan üzenete van. Mégis, ha megkérdezik tőle, mivel foglalkozik, szerényen így fogalmaz: "Csak egy személyi edző vagyok". Afrikából az amerikai álomig Ulisses Jr. Yulisa Maddy néven született Sierra Leone-ban, egy Magyarországnál kisebb alapterületű országban, Nyugat-Afrikában. Hosszú utat kellett bejárnia ahhoz, hogy ma egy gyönyörű, nagy birtokon, kiváló anyagi körülmények között élhessen feleségével és fiaival Angliában. Gyermekkorát kifejezetten nehéz körülmények között töltötte, ahol sokszor ennivalóra is alig futotta. A fordulópontot az 1991-ben kitört polgárháború jelentette számára, ekkor családját követve az Egyesült Államokba emigrált. Ulisses Jr. kemény megpróbáltatások árán jutott el a csúcsra

Fotó: BioTechUSA Az amerikai álmot természetesen neki sem adták ingyen: meg kellett küzdenie a beilleszkedéssel és a kisebbségeket, bevándorlókat övező előítéletekkel. A vékony fiú aztán atletikusságából adódóan amerikai fociban és labdarúgásban is a legjobbak közé tartozott és rájött, hogy mindezt a jó fizikum és az edzőteremben eltöltött plusz órák még magasabb szintre emelhetik. A többi, ahogy mondani szokás, már történelem, hiszen a súlyzós edzés, valamint a fitnesz iránti szerelem azóta is töretlen, ami teljesen megváltoztatta az életét.

Ahogy épült a fizikuma, jöttek a naptárfotózások, majd a fitneszversenyek, ahol minden létező elismerést begyűjtött. "Mindig is a fitnesz volt az én utam, ami segít folyamatosan szintet lépni, jobb kedvre derít és önbizalmat ad. Ott volt nekem az első naptól kezdve, amikor Amerikába, majd később Európába jöttem" - mondta. Ezzel egyidőben személyi edzői karrierje is beindult, azonban az élete nem várt negatív fordulatokat vett: egy autóbalesetben súlyos lábsérülést szenvedett, és ha mindez nem lett volna elég, elveszítette a nagymamáját, aki egész életében a legfontosabb támasza volt. Élete legdepressziósabb időszaka megtanította arra, hogy "bár az élet sok akadályt gördíthet elénk, viszont csak rajtunk múlik, hogyan győzzük le ezeket, ez tesz minket azzá, akik vagyunk". Ulisses Jr. már olyan világsztárokkal is együtt dolgozott, mint Will Smith

Fotó: BioTechUSA Hosszas rehabilitációt követően újraépítette magát és később olyan hírességekkel dolgozhatott együtt, mint Harry Connick Jr. színész, a topmodell Gisele Bündchen és a szupersztár Will Smith, aki néhány jelenet erejéig szerepel is a dokumentumfilmben. Tudatos self-branding és a BioTechUSA Ulisses Jr. 2016-ban csatlakozott a BioTechUSA csapatához. Ez volt az az időszak, amikor szakmai sikereiből és megszerzett hírnevéből tudatosan elindult a self-branding irányába, amit egy jól ismert és erős szakmai partner stratégiai együttműködése tovább erősített. Legyünk őszinték, a testépítés nem kifizetődő. Egy márka vagy egy vállalkozás felépítése az, amiből profitálni tudsz, hogy hogyan lépsz kapcsolatba az emberekkel, és hogyan kommunikálsz velük" - árulta el. Az immár nyolc éve tartó együttműködés során - amely időtartam rendkívülinek mondható a nagyon gyorsan változó fitnesziparban - a BioTechUSA a The Feeling of Success mottó égisze alatt - a márkát nemzetközi szinten építve - számos országba, kiállításra, road showra vitte el a fitneszikont, aki minden alkalommal fáradhatatlanul beszélget és fotózkodik a rajongókkal. A vállalat ezt a gyümölcsöző kooperációt most egy egyórás exkluzív dokumentumfilmmel koronázta meg, amelyben egy példátlan életutat végigkövetve ismerhetjük meg a sportoló inspiráló és milliókat motiváló történetét.

Ulisses Jr. 2016-ban csatlakozott a BioTechUSA csapatához

Fotó: BioTechUSA A videót a BioTechUSA-val szorosan együttműködve a Syndicate Studio készítette, a megszólalók között pedig Ulisses nővére és felesége mellett olyan neves fitneszmodellek és testépítők is megjelennek, mint Mike O’Hearn, Simeon Panda, Sergi Constance és Diego Sechi.