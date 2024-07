A találkozó túl sok izgalmat nem tartogatott, legfeljebb annyit, hogy Djokovics a harmadik játszmában többször is ijesztően megcsúszott, sőt el is esett, de nem sérült rá a műtött térdére, de így is simán, 6:3, 6:4, 6:2-re nyert Holger Rune ellen.

A Magyar Nemzet azt írja, hogy a közönség inkább Rune mellett állt, Djokovics pedig látványosan hergelte a nézőket. A találkozón nem volt harsány fújolás, de a szerb klasszis tett róla, hogy legyen.

Djokovics a hegedülni tanuló kislányának üzent a meccs végén

Fotó: The Yomiuri Shimbun/AFP

A mérkőzés utáni gyorsinterjúban Djokovics tovább gerjesztette a feszültséget. Szándékosan elnyújtott ú-val kívánt jó éjszakát (Goooood night), így imitálva a pfujolást angolul (boo). Majd még ki is oktatta a nézőket, hogy ilyen ellenséges légkörben még sohasem játszott a pályafutása során.

unreal from djokovic pic.twitter.com/epilhdWOKh — Oscar Pearson (@oscarjpearson) July 8, 2024

A szerbek 24-szeres Grand Slam-bajnoka a hatodik találkozójukon is legyőzve 16 esztendővel fiatalabb dán riválisát. Djokovics a Rune elleni sikerrel egyértelműen bizonyította, hogy Wimbledonban is az esélyesek között kell vele számolni.

Alex de Minaurt persze nem lehet lebecsülni, de kettejük csatájának a negyeddöntőben egyértelmű a második kiemelt szerb az esélyese.