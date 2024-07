A vásárosdombói születésű Petrovics János 12 évesen, Lampert Gábor tanítványaként ismerkedett meg az ökölvívással Dombóváron, majd Pakson vált az ország egyik legjobb bokszolójává. Pályafutása során három amatőr magyar-bajnokságot nyert, volt világbajnoki résztvevő, profiként több magyar és nemzetközi címmérkőzésen lépett kötelek közé. 1992-ben Barcelonában képviselhette Magyarországot az olimpiai játékokon. A haláláról a Magyar Ökölvívó Szakszövetség adott tájékoztatást.

Petrovics János a karrierjét 10 győzelemmel és 6 vereséggel zárta, megalkuvást nem ismerő stílusa miatt pedig a hazai bokszrajongók egyik kedvencévé vált. Kanadában Szántó József is edzette, de később Mexikóban is töltött el egy rövid időszakot a pályafutása során a többek között Oscar De La Hoya ellen is meccselő ökölvívó.

Petrovics János 52 éves volt.