A georgiai szövetség közösségi oldalán jelentette be Curcumia halálhírét, okokat azonban nem közölt. A sportoló utoljára júniusban, Budapesten lépett szőnyegre, harmadik lett a Polyák Imre-Varga János emlékversenyen.

Az 55 kilós kötöttfogású versenyző tavaly és az azt megelőző évben is ezüstérmes volt a vb-n és ő számított kategóriája egyik legnagyobb esélyesének az október 28. és 31. között Tiranában sorra kerülő nem olimpiai súlycsoportos világbajnokságon. A második helyen áll a világranglistán, amelyen csak az azeri címvédő Eldaniz Azizli előzi meg.

Curcumia 2018-ban mutatkozott be a felnőttek között, a vb-n és az Eb-n is bronzérmes volt, majd a következő évben vb-címet ünnepelhetett, de kontinenstornán és világbajnokságon is állt már a dobogó mindhárom fokán.