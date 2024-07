A mindössze 3,7 millió lakosú országnak sikerült bejutnia a labdarúgó-Eb-n a legjobb 16 együttes közé, ami az előzetes elemzések alapján szinte lehetetlennek tűnt. De miért ennyire hihetetlen ez a történet? A számok nem hazudnak! (Vagy mégis?)

Georgia volt az Eb egyik legnagyobb meglepetése

Fotó: AFP

Transfermarkt.com alapján az Eb-résztvevő csapatok összesített piaci értékei

Anglia - 1,52 milliárd euró Franciaország - 1,23 milliárd euró Portugália - 1,05 milliárd euró Spanyolország - 965,5 millió euró Németország - 851 millió euró Hollandia - 765 millió euró Olaszország - 705,5 millió euró Belgium - 584,5 millió euró Dánia - 415,5 millió euró Ukrajna - 379 millió euró Horvátország - 327,7 millió euró Törökország - 324,1 millió euró Szerbia - 313,4 millió euró Svájc - 281,5 millió euró Ausztria - 237 millió euró Lengyelország - 210,3 millió euró Skócia - 207,4 millió euró Csehország - 185,9 millió euró Magyarország - 165,45 millió euró Georgia - 161,05 millió euró Szlovákia - 156,4 millió euró Szlovénia - 141,55 millió euró Albánia - 111,6 millió euró Románia - 92,13 millió euró

A georgiai csapat mindössze a 20. helyet foglalja el ezen a listán, de ez is szinte csak és kizárólag annak köszönhető, hogy a keret tagja Kvaratskhelia, a 23 éves támadó. A Napoli alapembere 80 millió eurót ér most az átigazolási piacon, de nem lenne meglepő, ha ez a szám megemelkedne a remek Eb-szereplés után. Az igazi sztár a szélső mellett az a Mamardashvili volt, aki bravúrok sorozatát mutatta be mindegyik mérkőzésen. A 35 millió eurós piaci értéket lassan el lehet felejteni, hamarosan vastagabban foghat az a ceruza. Mikautadzénak sem kell a szomszédba menni a helyzetfelismerések terén, az Ajax (kölcsönben az FC Metznél) jelenlegi játékosa 15 millió eurójával az olcsóbb csatárok közé tartozik. Nem lenne meglepő, ha a következő szezonban már egy jóval erősebb csapatban hajszolná a gólokat és győzelmeket.

EA Sports FC 24-ben az Eb-résztvevő csapatok toplistája átlag pontszámuk alapján

Anglia - 86,3 pont Franciaország - 84,7 pont Portugália - 84 pont Spanyolország - 83,7 pont Németország - 82,7 pont Hollandia - 82 pont Olaszország - 81,3 pont Belgium - 79,7 pont Horvátország - 79,3 pont Szerbia - 79,3 pont Ausztria - 79 pont Törökország - 78 pont Dánia - 77,7 pont Lengyelország - 77 pont Svájc - 77 pont Ukrajna - 76,7 pont Csehország - 75 pont Skócia - 75 pont Szlovákia - 74,7 pont Magyarország - 74 pont Szlovénia 72 pont Románia - 71,3 pont Albánia - 71 pont Georgia - 71 pont

Az EA Sports FC 24 sem bánt kesztyűs kézzel a georgiai játékosokkal. Kvaratskhelia 86-os pontszámával az abszolút elitbe tartozik, a világ 100 legjobb aktív labdarúgója között tartja számon a virtuális sportjáték készítője. Mamardashvili az 500-on kívül, 80-as érték mellett védi a kapura tartó lövéseket, a már korábban említett Mikautadze a 2000-be sem fér bele, csak 74-es értékelést kapott. Ezekből a számokból is ki lehet olvasni, hogy a videójátékokban sosem a valóság tükröződik, hanem egy alternatív síkon lehet átélni azokat a hatalmas mérkőzéseket, csatákat és más élményeket, amelyeknek valamilyen kapcsolódása lehet ugyan a hétköznapokhoz, de továbbra is a képzelet szüleményei.