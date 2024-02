„Az első félidő elképesztő volt szervezettség szempontjából, megvalósítottuk, amit terveztünk. Volt esélyünk a gólszerzésre, be is találtunk, centiken múlt a les. Számítottunk arra, hogy lesz változás a második félidőben, sok energiát veszítettünk, de nyomtunk, próbáltuk uralni a meccset. Az utolsó 20 percre talán elveszítettük a szervezettségünket, de ez valahol érthető volt, hiszen az ellenfél jó játékosokat küldött be, de boldog vagyok és büszke a játékosok teljesítményére” – mondta a szerb edző, aki szerint volt pár hibája a csapatának, de a hozzáállásukat méltónak nevezte a Ferencvároshoz.

Dejan Sztankovics számít a szurkolók támogatására

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt