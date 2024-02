A Fradi a kezdő sípszótól próbálta magához ragadni a kezdeményezést, de látszott, hogy nem lesz könnyű feltörni az Olimpiakosz védelmét. Sztankovics és Mendilibar is az első perctől kezdve kivette a részét a küzdelemből, mindketten a számukra kijelölt zóna a pályához lehető legközelebb eső pontjáról (néha egy kicsit azon is túlról) magyaráztak hevesen gesztikulálva.

Tíz percet kellett várni az első veszélyesebb Fradi-akcióra, akkor Zachariassen ugratta ki a baloldalon meginduló Marquinhost, de a brazil szélső középre adott labdáját nem sikerült a középen érkezők egyikének sem kapura rúgnia.

Dibusz Dénest sokáig nem tették próbára a görög próbálkozások

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

Két perccel később Wingo lépett meg a jobbszélen egy gyönyörű csel után, majd jött az első görög lehetőség, egy szöglet után a 15. percben, de Ibrahim Cissében elakadt Hezze lövése, majd Civic blokkolta az első meccsen is veszélyesen játszó Fortunisz kísérletét. Lábra kapott az Olimpiakosz, de kétségbeesésre nem volt ok, igazán veszélyes helyzetig ugyanis nem jutottak a vendégek.

Marquinhos időnként azért tudta kamatoztatni a gyorsaságát

Fotó: Ladoczki Balazs

Látszott, hogy nem szabad fejetlenül rohannia előre a Fradinak - nem is tettek így -, de a görögök is vigyáztak rá, hogy nem tudjon felgyorsulni a magyar bajnok. Tudták, hogy Mohamed Abu Fani a támadások szervezője, így rá különösen vigyáztak, a 25. percben, amikor az oldalvonal mellett sétált, Sztankovics váltott is vele pár szót, hátha tud változtatni a helyzetén.

A 34. percben Civic beadása után fejelhetett Varga Barna, de Pachalakisz könnyedén húzta le a labdát,

majd Zachariassen szerzett labdát a görög térfél közepén, vezette egy kicsit, de a lövése nem sikerült a tizenhatosról, pedig ebben több is lehetett volna.

Hát még abban, ha a 36. percben Varga oxizós labdaátvétele nem lesz hosszú... így viszont a görög kapus zsákmánya lett a labda. Két perccel később azonban majdnem baj lett: Fortunisz egy kis szerencsével megtartotta a labdát, majd tíz méterről az oldalhálóba lőtt. Egy perc sem telt el, amikor a Fradi védelme eladta a labdát, Podence azonban lövés helyett szerencsére megpróbálta átemelni Dibuszt, ami nagyon nem sikerült.

Andre Horta tör előre a labdával Abu Fani csak kíséri a veszélyesen játszó portugált

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

A következő görög támadást azonban már nem úszta meg a Fradi: egy középre adott labda Samy Mmaee kezében akadt el, és nem nagyon lehetett vele vitatkozni, hogy a védő alkarja bizony nagyon messze volt a testétől. Clement Turpin kiment megnézni videón az esetet, de, ha tíz másodpercet a monitor előtt töltött, sokat mondunk, annyira egyértelmű volt a helyzet.

A büntetőt El Kábi magabiztosan gurított a jobb alsó sarokba a balra vetődő Dibusznak nem volt esélye.

Samy Mmaee kézzel ért a labdához, büntetőt rúghatott az Olimpiakosz

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

Második félidő

Szünetben két helyen változtatott Dejan Sztankovics: Henry Wingo helyett a támadásokat talán valamivel jobban segíteni tudó Cebrail Makreckis, az első félidőben szinte láthatatlan Kodro helyett pedi Alekszandar Pesics érkezett. A 48. percben Zachariassan esett el a görög tizenhatoson belül, de Turpin mutatta, hogy nem tört semmi... egy kis segítséget, mondjuk, biztosan kapott a norvég szélső.

Varga Barnabásnak nagyon nehéz estéje volt a görög védők között

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

Eltelt negyedóra a második félidőből, de nem akartak futószalagon jönni a Fradi-helyzetek, miközben azt persze senki nem állíthatta, hogy a zöld-fehérek nem tesznek meg mindent az egyenlítésért. Szögletekig azért már eljutott a Fradi, és, ahol Abu Fani beadásaira Varga Barnabás vár középen, ott mindig megvan az esély a gólra.

Az Olimpiakosz magabiztosságát jelezte, hogy El Kabi még egy ollózással is megpróbálkozott a 67. percben, mielőtt Sztankovics két újabbat cserélt volna: érkezett Cristian Ramírez Civic helyett, valamint Ben Romdhane az ezúttal is a lelkét kifutó Zachariassen helyett. Az utolsó negyedórára fordulva a görögök is elkezdtek cserélgetni, és a két klub közötti erőfölényüket jó jelezte, hogy a 78. percben Sztevan Joveticset tudta pályára küldeni Mendilibar a gólszerző El Kabi helyett. A 83. percben a montenegrói sztár kis híján le is zárta a párharcot, de szerencsére, ha centikkel is, de célt tévesztett.

A Fradi ment előre becsülettel, ez viszont azzal járt, hogy nagyon szellős lett a középpálya, amit így könnyedén játszottak át a görögök. A 89. percben Samy Mmaee hős lehetett volna, ha csak pár centivel magasabbról tudja kapura fejelni Abu Fani jobboldali beadását. A labda azonban a kapu fölé ment, de a Fradi még a 4 perces ráadást is végig támadta, aminek a lefújás után a kiesés ellenére is vastaps lett a jutalma a lelátóról.

Eredmény, Konferencia-liga, rájátszás, visszavágó:

Ferencváros - Olimpiakosz Pireusz (görög) 0-1 (0-1)

Groupama Aréna, 21 057 néző, v.: Clement Turpin (francia)

Ferencváros: Dibusz - Wingo (Makreckis 46.), Cissé, Mmaee, Civic (Ramírez 67.) - Zachariassen (Ben Romdhane 67.), Abu Fani, Maiga, Marquinhos (Katona 85.) - Varga Barnabás, Kodro (Pesics 46.).

Olimpiakosz: Paszhalakisz – Rodinei, Recosz, David Carmo, Ortega – Hezze, André Horta (Maszurasz 74.), Chiquinho (J. Carvalho 90.) – Fortunisz (Iborra 74.), El-Kabi (Jovetics 78.), Podence.

gólszerző: El Kabi 45. (11-esből)

továbbjutott: az Olimpiakosz Pireusz 2-0-s összesítéssel.

A nyolcaddöntők sorsolását február 23-án pénteken 13 órakor tartják a svájci Nyonban.

