A Fehérvár FC Kodro távozása ellenére erősített, az éllovas Pakstól többen távoztak

Az ősz végén kiváló formába lendülő székesfehérváriaktól Kodro mellett Kovács Dániel kapus és Deybi Flores is végleg távozott, további három játékos pedig kölcsönben igazolt más klubhoz. A Fehérvár azonban a hiányzókat gyorsan pótolta is, hiszen a kapuba Dunaszerdahelyről Veszelinov Dániel, a középpályára Sigér Dávid, a támadósorba pedig mások mellett a szlovén válogatott Nejc Gradisar és az Inter Miamitól Nicolás Stefanelli érkezett. Mindhárom említett mezőnyjátékos rögtön Bartosz Grzelak alapemberei közé került, Gradisar és Stefanelli már fontos gólokat is lőtt, amivel a Fehérvár megerősítette a harmadik helyét a tabellán.

Az őszi bajnok Paksnál messze nem volt ekkora játékosmozgás. Az év végeztével hárman is visszatértek kölcsönből, de két másik magyar futballista rögtön egy másik NB II-es csapathoz igazoltak. A harmadik, Kocsis Bence mellett egy focista érkezett: Tóth Barna ezentúl Kecskemét helyett Pakson segíthet be a támadásokba – ezt máris megtette 150 játékpercben. Paksról ezzel szemben Bőle Lukács, Beke Péter és Temesvári Attila is elszerződött, a korábbi alapemberek közül pedig Hegedűs János is távozott kölcsönbe.