Lewis Koumas élete első felnőtt meccsén gólt lőtt és gólpasszt adott a Liverpoolban

Fotó: AFP

Ennek ellenére némi meglepetésre jobban kezdett a Southampton, és kis híján már az első percben sokkolta az Anfield Road közönségét, miután Sekou Mara lesről talált be a kapuba. Az érvénytelenített gól után is a vendégek voltak aktívabbak, több gólszerzési lehetőség mellett kapufáig is eljutottak, azonban a 44. percben a Liverpool felnőtt csapatában debütáló, Lewis Koumas megszerezte a vezetést a hazaiaknak.