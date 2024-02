még a szünetben is teljesen pozitív volt a hozzáállás, hittünk benne, hogy sikerül gólt, vagy gólokat szereznünk. A támadóharmadba egész jó labdákkal be is jutottunk, de a támadások befejezéséhez most nem volt elég minőség. Kemény érzés, hogy a végére így elment ez a találkozó és négy gól lett a különbség. De ez is

a játékosok mentalitásából fakad, hátrányban is mentünk előre, támadókat cseréltünk be, hogy jobb eredményt, gólokat érjünk el, de ebből fakadóan ma az ellenfél talált be a meccs végén többször is.

Megvisel ez a vereség ebben a pillanatban, de pozitívum volt a játékosok mentalitása, nagyon jó volt látni, hogy Fehérvárról ma is sokan elkísértek minket, ezekből a tényekből tudunk táplálkozni és menni kell tovább, készülünk a következő feladatokra” – idézte a fehervarfc.hu a svéd Bartosz Grzelak szavait.