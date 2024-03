A 2010-es években olyan futballistákat nevelt ki a gelsenkircheni csapat - amelyben a magyar válogatott korábbi csapatkapitánya, a tavaly visszavonult Szalai Ádám is játszott -, mint Manuel Neuer, Leroy Sané, Leon Goretzka, Joel Matip, Julian Draxler és Tilo Kehrer. Mindannyian topklubokhoz kerütek, ám a bukott tulajdonossal az élen a vezetőség nem tudta jól kihasználni a tehetséges focisták értékesítésében rejlő potenciált. Több sztárral is elbaltázott szerződéseket kötöttek, Matip mellett Max Meyer és Sead Kolasinac is ingyen igazoltak Premier League-csapatokhoz, a magas összegért eladott klasszisokért kapott pénzt pedig nem tudták hatékonyan befektetni.

Jelenleg egyetlen sztár sem futballozik a Schalkéban,

a Transfermarkt szakoldal szerint az együttes legértékesebb játékosa a Burkina Fasó-i származású 17 éves Assan Ouedraogo, akinek 8 millió euró a piaci értéke.

Leroy Sané (balra) és Leon Goreztka (középen) évek óta a Bayern München játékosai

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP (Photo by Guido Kirchner / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

A folyamatosan távozó sztárokat tehát nem volt képes pótolni a klub, amely nem tudott újabb tehetségeket kinevelni és őket topligákba eladni, így jelentős anyagi veszteségeket könyvelhetett el. A játékoskeret összetétele gyakran cserélődött, a szerződtetett focisták többsége később alacsonyabb összegért állt tovább, Tönniesnek pedig közel negyedmilliárdos bevételkieséssel kellett szembenéznie átigazolási fronton.

Edzőtemető lett a Schalke 04 csapatából

Huub Stevens 2012-es decemberi távozása óta 17-szer történt edzőváltás a szebb napokat megélt Schalke kispadján, ami egészen döbbenetes. Ideiglenesen kinevezett szakemberek, többször visszatérő régi-új trénerek váltották egymást, fokozva a klubnál fennálló kaotikus állapotokat. Tönnies és felügyelőbizottsága kétségbeesetten próbálta helyrehozni a félresikerült szakmai döntéseket, de a hosszú távú sikerek és a stabilitás szem előtt tartása helyett pánikszerűen hajszolták az azonnali eredményeket.

A 2020/2021-es szezonban, amely kieséssel ért véget, öt különböző szakember irányította a Schalkét, azóta további hat alkalommal került sor edzőváltásra.

2023 okóbere óta a 42 éves Karel Geraerts ül a kispadon, és a belga edző is nehéz helyzetben van, mert csapata csupán négy ponttal előzi meg az osztályozós helyen álló Kaiserslauternt, valamint a kieső helyen tanyázó Rostockot.

Nagy bajban a Karel Geraerts vezette Schalke

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP (Photo by BERND THISSEN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

Megszűnés veszélye fenyegeti a Schalkét

A 2020-ban kicsúcsosodó koronavírus-járvány borzalmas állapotokat okozott világszerte, és a nemzetközi labdarúgásban is megtette hatását, a zárt kapus mérkőzések miatt számos klub került nagyon nehéz helyzetbe. 2020 áprilisában a Schalke csapatánál csődközeli állapotot hirdettek, majd fizetési sapkát vezettek be, a futballisták közül senki sem kereshetett évi 2,5 millió eurónál magasabb összeget. A járványhelyzet okozta sokkból azóta sem tudott talpra állni a gelsenkircheni klub, amelynek a német Sky Sports információi szerint jelenleg 165 millió eurós tartozása van.

Még a másodosztályban is szinte mindig telt ház előtt játssza hazai meccseit a Schalke

Fotó: AFP (Photo by Ronny Hartmann / AFP)

A 62 ezer férőhelyes stadionnal rendelkező Schalke hazai meccsein még a másodosztályban is rendre telt ház van, a szurkolók továbbra is kitartanak a csapat mellett.

Az ultrák azért nem mennek a szomszédba, ha balhéról van szó, tavaly decemberben óriási botrányt okoztak a Hansa Rostock otthonában, miután áttörték az egyik biztonsági plexit, hogy összecsapjanak a hazai drukkerekkel.

A bajnokság hajrájában a Schalkének minden erejére szüksége lesz, hogy bennmaradjon a másodosztályban, mert a kiesés valóságos katasztrófával érne fel a klub számára, ugyanis tetemes tartozása miatt nem kapna indulási licencet a harmadosztályra. Ehelyett a német futballpiramis legaljára száműznék az egyesületet, amelyet így a nulláról, amatőr szintről kellene megpróbálni újból felépíteni.

"A Schalke számára gyakorlatilag lehetetlen, hogy licencet kapjon a harmadik ligában.

Egy esetleges kiesésnek olyan következményei lennének, amelyeket nem lehet teljes mértékben megjósolni, de egy biztos: a klub a jelenlegi formájában halott lenne" -

számolt be róla a német Sky Sports.

Kőkemény harc vár a Schalkéra az életben maradásért

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP (Photo by BERND THISSEN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

"Kétségtelen, hogy a Schalkénál az elmúlt hónapokban és években több hibát követtek el, mint amennyit meg lehetne említeni, de a jelenlegi helyzetben ez nem számít. Most az a fontos, hogy olyan játékosokat találjanak, akik bírják a hatalmas nyomást és jól teljesítenek a pályán.

Nem az a lényeg, hogy nagy üzleteket kössenek vagy fiatalokat neveljenek. Az egyik legnagyobb német futballklub túléléséről van szó" -

fűzték hozzá.

A Schalke 04 csapatára élet-halál harc vár tavasszal, az együttesnek még 11 bajnoki meccset kell lejátszania az idei szezonban. Jelenleg bennmaradást érő helyen áll a csapat, amennyiben viszont nem képes elkerülni a kiesést, akkor Németország egyik legnagyobb futballklubjára és a szurkolóira minden eddiginél borzalmasabb időszak vár.

