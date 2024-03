"Nem nagyon emlékszem a történtekre, felugrottam, majd hirtelen már a földön feküdtem.

A levegőben az újpesti játékos hátulról, a karjával véletlenül orron vágott. Orvosunk már a pályán megállapította a törést, ami rettentően fájt, így nem tudtam folytatni a mérkőzést.

A hazaérkezésünket követően rögtön Szekszárdra mentem, ahol a röntgenfelvételek is megerősítették, eltört az orrcsontom. Ezt követően a helyére is tették, ami érdekes módon - gondolom, a sok fájdalomcsillapítótól - nem is fájt annyira. Most pár napig pihennem kell, aztán valószínűleg maszkot kell csináltatnom. Bizakodó vagyok, meglátjuk, hogyan alakul a jövő hét, én már akkor újra a csapat rendelkezésére állnék” – nyilatkozta a paksi klub honlapján Vas, aki eddig tíz mérkőzésen lépett pályára a szezonban.