A Liverpool magabiztosan várhatja az Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóját, ugyanis a cseh Sparta ellen gyakorlatilag már a prágai meccsen eldöntötte a továbbjutást. A múlt heti találkozón Szoboszlai Dominik is góllal vette ki a részét a sikerből, ám éppen a Liverpool kényelmes előnye miatt előfordulhat, hogy a magyar játékos nem fog pályára lépni. Ennek az lehet az oka, hogy a Liverpoolra - amely múlt hétvégén az év meccsén 1-1-es döntetlent játszott a Manchester Cityvel - a hétvégén is rangadó vár, ugyanis a Manchester Uniteddel találkozik az FA-kupában. Vagyis elképzelhető, hogy az hétközi kupameccsen a szezon végén távozó Jürgen Klopp pihentetni fogja a legjobbjait – számolt be róla a Magyar Nemzet. Márpedig a sérüléséből a közelmúltban felépülő Szoboszlai a Manchester City ellen is a Liverpool egyik legveszélyesebb játékos volt, amíg le nem cserélték a 61. percben. Ugyanakkor abból a szempontból mégis van esélye annak, hogy Szoboszlai pályára lép, hogy a sérülése után játékba kell lendülnie.

Visszatértem, nincs fájdalmam, remélem, így is marad"