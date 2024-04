Szerda délelőtt rendőrök várták Luis Rubialest, akit azonnal el is vittek a reptérről. A 46 éves korábbi sportvezetőt a kifutópályán azonnal egy kisbuszba ültették és el is vitték. Rubialest korrupciós vádak miatt vitték el, állítólag a szövetség elnökeként voltak kétes ügyei, többek között a spanyol Szuperkupa szaúdi megrendezése is egy ezek közül.

Luis Rubialest őrizetbe vették

Fotó: Thomas COEX / AFP